Shang-Chi bientôt sur Disney+

Voici une bonne nouvelle pour les fans de Marvel. Disney vient d'annoncer l'arrivée de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sur sa plateforme de streaming pour novembre. Un joli cadeau pour ses fans à l'occasion du deuxième anniversaire de Disney+, le tout sans dépenser un centime de plus.

Disney compte célébrer le deuxième anniversaire de sa plateforme de streaming comme il se doit. Le 12 novembre prochain, le géant américain organisera le Disney+ Day, l'occasion de dévoiler les prochains contenus attendus sur la plateforme. Disney+ ne s'arrête pas là puisqu'elle fera des cadeaux à ses abonnés en rendant disponibles ses deux derniers films Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings et Jungle Cruise: «Le premier Disney+ Day sera une célébration à grande échelle de nos abonnés dans toute l'entreprise», a déclaré Bob Chapek, PDG de la Walt Disney Company.

Les abonnés de Disney+ n'auront même pas à dépenser un centime de plus pour découvrir ou redécouvrir Shang-Chi, le dernier-né de Marvel sorti le 1er septembre en salles, directement depuis le confort de leur divan. Jungle Cruise, le film d'aventure avec Dwayne "The Rock" Johnson et Emily Blunt sera lui aussi accessible sur la plateforme sans frais additionnels pour les abonnés.

Jusqu'à présent Shang-Chi de Destin Daniel Cretton n'est disponible que dans les salles de cinéma alors que Jungle Cruise de Jaume Collet-Serra est à la fois diffusé dans les salles et également en Premiere Access sur Disney+.

Outre l'ajout de ses deux derniers succès au grand écran, Disney a également annoncé la diffusion d'un film original Home Sweet Home Alone, une série animée sur l'univers de La Reine des Neiges et un film spécial sur les origines du personnage de Boba Fett de Star Wars. Les cinq premiers épisodes de la deuxième saison de la série The World According to Jeff Goldblum seront aussi dévoilés pour l'anniversaire de Disney+.

