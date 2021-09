Voici les 2 nouvelles Insulaires sexy qui pourraient tout chambouler ce soir à l'ile de l'amour

Partager







Deux nouvelles Insulaires débarquent sur l’île de l’amour mercredi soir et la game pourrait changer complètement!

L’animatrice Naadei Lyonnais, en direct de Los Cabos, nous a confié que même s'il n'y aurait rien de facile pour les petites nouvelles, elles ont ce qu'il faut pour influencer le jeu.

«La tâche s’annonce ardue pour les célibataires qui feront leur entrée sur l’île. C’est un défi pour eux et elles d'arriver à ce stade de l’émission. Le contexte fait en sorte que les liens entre les participants se créent vraiment rapidement. Autant en amour qu’en amitié. Il faut des personnalités fortes et particulières pour se faire une place dans un groupe comme celui-là et je crois que les nouveaux venus vont être capable de s’imposer», nous a-t-elle expliqué.

• À lire aussi: Ismaël, le premier insulaire évincé, nous révèle ses secrets sur l'île de l'amour: «ce n'est pas l'île de l'amitié»

Voici les deux filles que vous découvrirez cesoir:

Arielle

Âge : 23 ans

Occupation : Conseillère en services bancaires

Ville : Montréal

Signe astrologique : Gémeaux

Maeva

Maeva, 25 ans.

Âge : 25 ans

Occupation : Serveuse et étudiante en immobilier

Ville : Montréal

Signe astrologique : Verseau

L’émission de mercredi 21h à TVA+ nous présentera les deux nouvelles filles qui feront leur arrivée et qui tenteront de conquérir le cœur de nos insulaires. «Les deux filles arrivent en mission. Les deux auront leur impact sur l’île et vont influencer le reste de l’aventure ça c’est sûr», lance Naadei.

Une animatrice à sa place

En direct du Mexique, Naadei vit au rythme de la télé-réalité pour la deuxième fois de sa vie. «C’est vraiment fou honnêtement de voir qu’on peut réaliser une émission comme ça en quelques heures! Je vis une expérience vraiment incroyable et je me sens très choyée.»

Pour mieux apprendre à connaitre nos deux nouvelles insulaires et ne rien manquer de l’île de l’amour, soyez au rendez-vous: les émissions seront disponibles en primeur à 18h à TVA + mercredi soir, et sur TVA dès 21h.

Chaque semaine, notre collaborateur Danick Martineau revient sur l'île:

s

Nos autres vidéos:

s