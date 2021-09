Des milliers d'étudiants en grève manifesteront demain pour le climat dans plusieurs villes (dont Montréal)

Partager







Des dizaines de milliers d’étudiants en grève vont manifester demain après-midi partout au Québec, et notamment à Montréal, pour rappeler l’urgence de la lutte contre les changements climatiques.

Plus de 80 000 étudiants seront en grève dans la province afin de prendre part à l’un ou l'autre des rassemblements.

À Montréal, la manifestation débutera au Monument à George-Étienne Cartier, au pied du mont Royal, dès 13h.

Simultanément, des manifestations auront lieu à Québec, à Sherbrooke, à Alma, à Joliette, à La Pocatière, à New Richmond, à Rimouski, à Rouyn-Noranda, à Granby et à Ottawa. Et les étudiants de Trois-Rivières qui voudraient prendre part au mouvement pourront venir manifester à Montréal en autobus.

Les manifestations sont notamment organisées par la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES) et La Planète s’invite au Parlement.

Photo Agence QMI, Maxime Deland Greta Thunberg lors de la manifestation du 27 septembre 2019.

Le 27 septembre 2019, près d’un demi-million de manifestants avaient défilé dans les rues de Montréal à l’occasion de la grande marche pour le climat, selon les estimations des organisateurs. Il s’agirait de la plus grande manifestation de l’histoire du Québec. La militante écologiste Greta Thunberg avait d'ailleurs participé à ce rassemblement historique.

– Avec des informations de l’Agence QMI