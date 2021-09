Kirby and The Forgotten Land: voyez la bande-annonce du nouveau jeu [VIDÉO]

Partager







Une fuite a révélé plus tôt qu'un nouveau jeu Kirby allait probablement être annoncé lors de la diffusion Nintendo Direct d'aujourd'hui. Eh bien, oui! C'est arrivé!

Kirby and The Forgotten Land a été officiellement annoncé et propose une aventure qui semble totalement différente de ce à quoi les fans sont habitués.

Dans un univers un peu glauque, Kirby pourra se promener un peu partout à la Super Mario Odyssey. On ne sait pas encore si ça va être un jeu vraiment « ouvert », mais c'est loin d'être au défilement horizontal!

Voici la bande-annonce

Le jeu est prévu pour le printemps 2022. On surveille ça de près!

