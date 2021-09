Kirby, Bayonetta 3, Castlevania: voici tous les jeux présentés lors du Nintendo Direct [VIDÉOS]

Partager







Quelques surprises ont été dévoilés lors du Nintendo Direct de ce jeudi, qui a été le théâtre de quelques annonces que plusieurs attendaient avec impatience.

Du pack additionnel à l’abonnement Nintendo permettant de jouer à la Nintendo 64, en passant par un nouveau Kirby et des nouvelles de Bayonetta 3, les moments forts et autres belles surprises ont été nombreux au cours de la diffusion d'une quarantaine de minutes, qui a proposé quelques nouveautés attendues et des surprises.

Si vous n'avez pas pu être au rendez-vous, voici en rafale tous les jeux qui ont été présentés lors du Nintendo Direct.

Sunbreak: Expansion pour Monster Hunter Rise

Nouveautés pour Mario Party Superstars

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars arrive sur Switch!

Disco Elysium: The Final Cut + une version physique

Deuxième vague d'ajouts de l'expansion pass de Hyrule Warriors: Age of Calamity

Chocobo GP

Kirby and the Forgotten Land

Capture d'écran Nintendo

Un Animal Crossing Direct très bientôt!

Nouveaux personnages et parcours pour Mario Golf: Super Rush disponibles gratuitement dès aujourd'hui

Star Wars: Knights of the Old Republic

Dying Light 2 Stay Human et Dying Light sur Nintendo Switch

Project Triangle

Metroid Dread

Shadowrun Trilogy

Castlevania Advance Collection

Actraiser Renaissance

Deltarune Chapter 2

Surviving the Aftermath

Plus de contenus pour Splatoon 3

Des nouvelles et du gameplay de Bayonetta 3

