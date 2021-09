L'anneau de lumière Ring Light d'Elgato à 60$ de rabais

Partager







Un éclairage de qualité est l’un des éléments importants à considérer pour une diffusion Twitch ou les appels vidéos. Cette offre risque d’intéresser les streamers: pour une rare fois, le Ring Light d'Elgato est en rabais.

Ce Ring Light offre jusqu’à 2500 lumens de puissance et sa température peut être ajustée entre 2900 K et 7000 K. Il est possible de contrôler via un Mac ou PC, avec ou sans le Stream Deck d'Elgato ou par iOS et Android.

L’anneau de lumière vient avec un pôle télescopique qui peut être installé sur le bord d’une table. De plus, un socle à caméra est inclus sur l’anneau. Offert habituellement à 269,99$, celui-ci profite d’un rabais de 60$ en ce moment.

Pour commander le Ring Light d'Elgato: Amazon Canada | Best Buy Canada | Amazon France

Voici quelques alternatives qui pourraient vous intéresser:

