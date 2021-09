L’île de l’amour : Voici tout sur Gabriel, le nouvel Insulaire qui pourrait tout changer

Partager







L’île de l’amour n’a pas dit son dernier mot côté rebondissements, voilà qu’un nouvel Insulaire fait son entrée et il ne laisse pas les filles de glace.

Tout comme Tommy-Lee a réussi à séduire Anna-Maëlle, est-ce que le tout nouveau garçon, Gabriel, va lui aussi briser un couple?

Spoiler alert ... Gabriel a peut-être une longueur d’avance puisqu’il semble déjà connaître une Insulaire!

Voici 10 faits croustillants savoir sur Gabriel Lévesque de l’île de l’amour :

1. Âgé de 26 ans, Gabriel est le doyen du côté des garçons.

2. Il est originaire de Gatineau, mais habite aujourd’hui la ville de Montréal.

3. Le signe astrologique de Gabriel est Lion, tout comme Samuel, et, étrangement, les deux ont démontré un intérêt envers Sandrine!

4. Pour gagner sa vie, Gabriel est photographe, ce qui veut dire qu’il travaille régulièrement avec des mannequins...

5. Vous nous voyez venir? Gabriel et Anna-Maëlle se connaissent! En effet, la mannequin a déjà été photographiée par le nouvel Insulaire. À voir si leurs antécédents vont créer une nouvelle connexion!

6. Gabriel est célibataire depuis plus de 5 ans et n’a été que dans une seule relation sérieuse dans sa vie. Les deux «femmes de sa vie» sont sa mère et sa soeur.

7. Il se décrit lui-même comme grand, blond, musclé, attentionné et sensible.

8. Son métier lui permet de rencontrer plusieurs personnalités connues du public, dont Sophie Nélisse, Marie Gagné, Marina Bastarache, Tom-Elliot et plus encore.

9. Il a déjà arboré la coiffure iconique du man bun!

10. Très ambitieux, Gabriel a même son propre studio de photos, Gabsta Studio.

On a hâte de voir ce que l'émission nous réserve dans les prochains épisodes!

