Nintendo Switch: un nouveau jeu de Kirby dévoilé par accident?

À quelques heures du Direct, le calendrier de sorties du site japonais de Nintendo semble avoir été mis à jour ce jeudi en ajoutant quelques titres pas encore annoncés. Parmi ceux-ci figurent un nouveau Kirby et une nouvelle fenêtre de sortie pour Bayonetta 3.

Capture d'écran Nintendo.co.jp

L'information aurait été déniché par GJ, un utilisateur de ResetEra. L’image du jeu montre Kirby sur une colline fleurie avec des ruines de villes envahies par la végétation post-apocalyptique en arrière-plan. Le nouveau jeu porterait le nom de Kirby’s Discovery of the Stars, selon la traduction du japonais à l’anglais. Cela demeure toutefois une fuite qui n'a pas été confirmée, étant donné que le jeu n’est pas encore apparu sur Nintendo.com.

Capture d'écran Nintendo.co.jp

Le calendrier présente une date de sortie au printemps 2022 pour Kirby’s Discovery of the Stars et une fenêtre de sortie en 2022 pour Bayonetta 3. Il est donc possible qu’on ait plus de détails à propos de ces deux jeux lors du Nintendo Direct qui aura lieu ce jeudi à 18h, heure de l’Est.

