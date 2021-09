Preuve de vaccination: iOS 15 permettra d’ajouter la preuve dans Wallet et Santé

Partager







C’est passé presque inaperçu dans les récentes nouveautés, mais dans la nouvelle version du système mobile iOS15, Apple prévoit que les propriétaires d’iPhone pourront partager leurs données médicales avec leur famille et leurs soignants, lesquelles incluront la possibilité de stocker des renseignements vérifiables de vaccins ou de résultats de tests Covid-19.

Ces données médicales seront dans le futur intégrées dans une mise à jour de l’application Santé d’iOS15.

Pour le moment, inutile d’essayer de numériser votre code QR de vaccination émis par le gouvernement du Québec à l’aide du lecteur de codes de votre iPhone, même si vous avez mis à jour votre téléphone à iOS15. J’ai essayé avec le mien, ça ne marche pas encore avec l’appli Santé ou Portefeuille (Wallet). Mais d’après les caractéristiques d'iOS 15 sur le site d’Apple et les commentateurs chez nos voisins américains, l’application Santé d’iOS15 permet déjà de lire les codes QR émis par leurs institutions.

Tentative d'ajouter ma preuve de vaccination dans iOS 15

De ce côté-ci de la frontière, le mieux que vous pouvez faire à ce moment-ci est de mettre à jour vos appareils mobiles et ordinateurs à la plus récente version afin de les protéger contre les intrusions et autres vulnérabilités.

Confidentialité et partage strict

Apple promet une confidentialité stricte pour toutes vos données. La société n'aura pas accès à vos dossiers importés ou partagés, ni comment vous les avez utilisées. Vos données médicales ne peuvent être partagées qu’avec des applications tierces approuvées et uniquement de manière ponctuelle.

Si Apple parvient à uniformiser la lecture des codes QR utilisés sur plusieurs marchés et pays, cela devrait avoir le mérite de simplifier et d’uniformiser le processus de vérification partout où vous irez – dans un restaurant près de chez vous ou à une station balnéaire en Méditerranée.