Une buvette où s’installer du café au «5 à tard» ouvre sur la Plaza Saint-Hubert

Brouillon, c’est le nom de la toute nouvelle buvette qui fait son entrée au sein des établissements de la Plaza Saint-Hubert.

Ouvert depuis peu seulement, Brouillon est un fabuleux mélange entre un café thirdwave et un bar à vin nature, ce qui en fait une buvette idéale où donner rendez-vous aux collègues et amis.

Courtoisie

Ouvert tous les jours à l’exception du dimanche, l’endroit risque de devenir un lieu de prédilection pour les télétravailleurs qui ont envie de brainstormer ailleurs qu’en vidéoconférence.

Brouillon est justement le projet de l’agence créative TUX dont les studios se trouvent à l’arrière de la nouvelle buvette.

L’équipe de TUX souhaitait créer un lieu de cocréation pour ses employés et clients à Montréal. Brouillon répond parfaitement à cette mission et est accessible à tout le monde qui souhaite télétravailleur ou tout simplement partager de bons moments avec des amis dans un magnifique lieu.

Le menu de la nouvelle buvette est composé de plusieurs plats à partager qui sont à 50% végétariens. Dans les moulins à café, vous trouverez les bons grains de l’entreprise montréalaise Escape Coffee Roasters. La carte de vin nature quant à elle est soigneusement gérée par la sommelière Caroline Do.

L’expérience Brouillon a lieu au coeur d’un design soigné, réalisé par la réputée firme Zébulon Perron, en collaboration avec l’équipe de création de TUX. Bois, cuir, chrome, verre et laiton sont à l’honneur à travers la salle qui peut accueillir jusqu’à 80 personnes, dont la moitié sur la terrasse qui donne sur la Plaza.

Brouillon est définitivement un endroit à découvrir au cours des prochaines semaines!

Brouillon

6580-A, rue Saint-Hubert

Ouvert le lundi entre 8 et 17h et du mardi au samedi entre 8h et minuit.

Prix des plats : entre 6$ et 21$