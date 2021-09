[VIDÉO] Le plus grand ado au monde est un Québécois de 7 pieds 5 pouces

Partager







Olivier Rioux a 15 ans et il détient depuis peu un record Guinness étonnant: il est le plus grand ado au monde.

Puisqu’il étudie en Floride (pour devenir joueur de basketball, évidemment...), on l’a rejoint via Zoom pour qu’il nous raconte les hauts (LOL) et les bas d’être un ado exceptionnellement grand.

• À lire aussi: Une mannequin croit qu’elle détient le record du plus petit bikini du monde



On vous invite donc à regarder notre sympathique entrevue avec le plus grand ado au monde ci-haut. ▲



Le livre Guinness World Records 2022 est disponible depuis le 16 septembre dernier et Olivier Rioux y figure bien sûr, en compagnie du chien le plus rapide en trottinette, de l’homme le plus rapide en marchant sur les mains, et du plus petit bodybuilder au monde.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s