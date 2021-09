Des cours de yoga dans la serre sur le toit des Fermes Lufa à Ahuntsic ce week-end

Partager







À la recherche d’une activité originale pour occuper votre week-end? Les Fermes Lufa ouvrent ses portes au curieux et offrent des séances de yoga serricole samedi et dimanche.

Ces cours s‘inscrivent dans une lignée d’activités qui se dérouleront au cours du prochain mois dans la serre sur le toit des Fermes Lufa dans Ahuntsic à Montréal.

Pour ce premier week-end, c’est la yogi d’expérience de Innocere Yoga, certifiée en Hatha yoga, Yin yoga, yoga pour enfants et seniors, Krystina Zeroual, qui offrira cinq séances le samedi et cinq autres le dimanche. La première à 10h est pour les enfants, mais par la suite les cours s’adressent aux adultes en anglais ou en français.

Le coût d’un cours est de 11,50$ et tous les profits seront versés au Programme de dons directs pour permettre aux personnes et familles dans le besoin d’avoir accès à des aliments frais, locaux et responsables.

Pour participer à l’une de ces séances de yoga ce week-end, vous devez réserver votre place sur le site, apportez votre propre tapis de yoga, votre bouteille d’eau réutilisable ainsi que votre téléphone pour permettre à l’équipe des Fermes Lufa de scanner votre billet ainsi que votre passeport vaccinal.

Si jamais vous n’êtes pas disponibles ce week-end, sachez que d’autres activités ont lieu les week-ends suivants auxquels vous pouvez déjà réserver votre place également.

Yoga serricole sur le toit des Fermes Lufa

25 et 26 septembre entre dès 10h

1400, rue Antonio-Barbeau, suite 201

