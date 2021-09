Film Super Mario: on a transformé les acteurs en leurs personnages

Partager







On connaît enfin la distribution principale du film de Super Mario, et c'est toute une brochette de vedettes. Chris Pratt, Seth Rogen, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black et Keegan-Michael Key vont s'aventurer au Royaume Champignon au grand écran à l'hiver 2022.

• À lire aussi: Chris Pratt, Jack Black et Seth Rogen dans le film Super Mario de Nintendo

• À lire aussi: Kirby, Bayonetta 3, Castlevania: voici tous les jeux présentés lors du Nintendo Direct [VIDÉOS]

Justement, on se demandait de quoi les acteurs auraient l'air dans leurs rôles. Bien que le film soit animé, et c'est probablement tant mieux quand on pense au film Super Mario Bros de 1993, on voulait quand même imaginer ces grandes vedettes en personnages de Nintendo.

Un gros vendredi, quoi.

Voici donc...le casting de Super Mario!

Chris Pratt en Mario

Jack Black en Bowser

Keegan-Michael Key en Toad. C'est pas mal juste le chapeau, dans le fond.

Anya Taylor-Joy en Peach

Seth Rogen en Donkey Kong. Donkey Kong a pas mal juste une cravate et une couette sur la tête...

Charlie Day en Luigi. Cauchemardesque.

À VOIR AUSSI...

s

s