Marina Bastarache annonce des mégas rabais sur Nana The Brand ce weekend seulement

Si vous cherchiez une occasion en or de vous équiper d’avance pour l’été prochain, ne cherchez plus, Nana The Brand est en soldes!

En effet, le 24, 25 et 26 septembre 2021 seulement, la marque de Marina Bastarache sera à 50% de rabais sur les achats de 150 $ et plus.

L’important rabais se fera automatiquement dans le panier lorsque vous aurez atteint le 150 $ avant taxes.

Le tout est applicable sur les collections Banff, les Îles et Summer Essentials. Le rabais n'est pas applicable sur les accessoires.

Vous pourrez donc vous procurer des maillots de bain ainsi que des vêtements de détente.

Voici quelques-uns de nos coups de cœur:

Maillot une-pièce Stéphanie

Courtoisie

Bikini Sarah bubble gum

Courtoisie

T-shirt robe Ciao Bella

Courtoisie

Bikini Sophie avec rayures or

Courtoisie

Retrouvez toute la collection sur le site de Nana The Brand. Bon magasinage!

