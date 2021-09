Non vacciné, Guillaume Lemay-Thivierge fait le point dans une vidéo

Partager







Sur la sellette parce qu’il n’est pas vacciné, le comédien et réalisateur Guillaume Lemay-Thivierge a décidé de faire le point dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, ce vendredi.

«La situation dérape et ça n’a aucun sens», lance le principal intéressé au début de la vidéo d'un peu plus de six minutes, réitérant ne pas être un anti-vaccin.

Le comédien et réalisateur assure qu'il se fera vacciner. «Je m’engage à me faire vacciner, parce que je n’aurai pas le choix de le faire de toute façon, si je veux continuer de vivre en société.»

L'animateur de Chanteurs masqués revendique toutefois le droit de choisir le vaccin qu'il veut. Et ce vaccin, c'est celui de Medicago, dont le lancement, d'abord prévu pour l'automne, a été repoussé.

«Si je ne peux pas avoir celui que je veux, je vais aller en chercher un autre et je vais aller me faire vacciner», a-t-il souligné.

«Je m’informe sur les vaccins [...] Qu’est-ce que le Medicago? Ah ! C’est un vaccin québécois. Il me parle un peu plus que les autres et sera disponible à l’automne», explique Guillaume Lemay-Thivierge, tout en assurant qu’il respecte en tout temps les règles sanitaires «à la lettre».