Samsung Galaxy S7 et S7+: jusqu’à 150$ d’économies sur les tablettes

Les Samsung Galaxy Tab S7 et S7+ sont les dernières tablettes présentées par le géant coréen qui fonctionnent sous Android. Bonne nouvelle, puisqu’elles profitent d’un rabais allant jusqu’à 150$.

Ces tablettes sont des outils parfaits pour le travail, l’école ou même pour les passe-temps.

Les Samsung Galaxy Tab S7 et S7+ mesurent respectivement 11 pouces et 12,4 pouces et offrent un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Leur design épuré permet aux utilisateurs de bénéficier pleinement de l’écran et leur poids léger rendra son utilisation beaucoup plus agréable.

Le stylet S Pen est inclus avec les deux modèles et offre une solution complète. Entièrement fabriqué pour une prise confortable et solide, il a également une très faible latence. Lorsque son utilisation est terminée, il ne suffit que de l’attacher magnétiquement à l’arrière de la tablette.

Les Galaxy Tab S7 et S7+ sont offertes avec 128 Go ou 256 Go d'espace de stockage. La S7 est disponible en 3 couleurs – noir, bleu et bronze –, tandis que la S7+ est offerte en 4 couleurs – noir, bleu, bronze et argent.

