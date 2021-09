Voici les meilleures pizzerias du Sud-Ouest

Partager







On le sait tous: la pizza, c’est la vie!

Avec l’automne qui s’installe, rien de mieux qu’une pizza chaude pour un réconfort ultime.

Voici donc les meilleures pizzerias du Sud-Ouest de Montréal, qui vous donneront l’eau à la bouche et, surtout, qui satisferont votre envie de pizz.

1. Elena Montréal

Pour les véritables amateurs de cuisine italienne, le restaurant Elena est l’une des adresses indétrônables de Montréal. On y retourne pour goûter aux variétés de pizzas à la croûte mince qui changent au gré des saisons, comme la délicieuse Zucchini Blossom avec mozzarella et anchois.

5090, rue Notre-Dame Ouest, Petite-Bourgogne

2. Fugazzi

La pizzeria de quartier Fugazzi à Pointe-Saint-Charles est très populaire. Ses croûtes artisanales sont inspirées du savoir-faire de la cuisine authentique napolitaine. Toutefois, on y ajoute une touche contemporaine avec des recettes qui sortent du lot. Coup de cœur pour la pizza What’s Beef: bœuf haché, oignon, pepperoncini, sauce tomate Fugazzi et mozzarella.

1886, rue du Centre, Pointe-Saint-Charles

3. Adamo

3,75$ la pointe! C’est à la pizzeria Adamo que vous pouvez commander une large pointe de pizza au style new-yorkais à ce prix-là. De plus, de la croûte à la sauce, tout est fait maison! Chaque fois qu’on y rentre, on a l’impression de se transporter quelque part dans la Grosse Pomme. C’est beau, bon, et pas cher!

4629, rue Notre-Dame Ouest, Saint-Henri

4. Pizzeria 900 Griffintown

Pour une excellente pizza napolitaine, rendez-vous à la chaîne de restaurant Pizzeria 900 à Griffintown. Le menu est composé de vingt différents types de pizzas, dont les pizzas à la sauce tomate et les pizzas blanches. D’ailleurs, leurs pâtes à pizza sont fabriquées à base de farine de riz et plusieurs options végétariennes sont offertes.

1304, rue Notre-Dame Ouest, Griffintown

5. Pizzeria Moretti

Pour son ambiance à la fois chaleureuse et festive, la Pizzeria Moretti est un établissement bien en vogue dans le quartier Griffintown. Là encore, on y propose sur la carte des pizzas traditionnelles, mais aussi des pizzas bianco (blanches). La pizza Burrata avec champignons sauvages, fromage burrata et truffes noires est un pur délice.

1059, rue Wellington, Griffintown

6. Pizzeria Geppetto

Située dans la Petite-Bourgogne, la Pizzeria Geppetto possède tout d’une bonne pizzeria. On peut y savourer plus de 16 pizzas pour tous les goûts, soit la meat lover pour les carnivores ou encore la classique Margherita pour les végétariens. En outre, les prix sont très abordables.

2504, Notre-Dame Ouest, Petite-Bourgogne

