Voici tous les participants et les démasqués à Chanteurs Masqués

Après plus d’un an à se cacher le visage chaque fois qu’on sort de la maison, maintenant, on peut aussi voir des masques au petit écran!

Mais des masques vraiment cool.

Le succès mondial de «The Masked Singer» est enfin arrivé au Québec, et à date, le public n’est pas déçu.

Au cours de la compétition, 15 vedettes portent des costumes impressionnants et chantent devant tout le Québec.

Pendant ce temps, les enquêteurs Anouk Meunier, Véronique Dicaire, Sam Breton, Stéphane Rousseau et Marc Dupré doivent deviner qui se cache derrière le masque.

Malheureusement, chaque semaine, un candidat devra être démasqué et quitter l’émission, jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un vainqueur.

Voici la liste complète de performances ainsi que l’identité des candidats démasqués.

Semaine 1

L’Orignal de métal a chanté It’s My Life de Bon Jovi

Hypothèses des enquêteurs: Dave Morissette, George Laraque, Jean-Michel Anctil, Mathieu Bock-Côté

La Déesse chatte a chanté Alors on danse de Stromae

Hypothèses des enquêteurs: Caroline Néron, Fabienne Larouche, Christianne Charette, Virginie Coossa

Le Harfang des noces a chanté un medley de Je t’aime de Lara Fabian et de Et je t’aime encore de Céline Dion

Hypothèses des enquêteurs: Julie Masse, Patsy Gallant, Céline Dion

DÉMASQUÉ- Le Blanchon a chanté New York, New York de Frank Sinatra

Dans le costume se trouvait Michel Bergeron

Les Inséparables ont chanté Say Something de A Great Big et Gwen Stefani

Hypothèse des enquêteurs: René et Nathalie Simard, René Simard et Marie-Josée Taillefer

SEMAINE 2

DÉMASQUÉ- La Truite mouchetée a chanté Fais attention des BB

Dans le costume se trouvait Pierre Brassard

Le Gâteau a chanté Mony Mony de Billy Idol

Hypothèse des enquêteurs: Sébastien Benoît, Patrice Bélanger, Gino Chouinard

Le Papillon a chanté Je vole de Michel Sardou

Hypothèse des enquêteurs: Florence K, Virginie Fortin, Ariane Brunet, Alicia Moffet

La Reine de l’espace a chanté A Sky Full of Stars de Coldplay

Hypothèse des enquêteurs: Chantal Lacroix, Mahé Paiment, Diane Dufresne, Alexandra Stréliski, France Beaudoin

La Gladiatrice a chanté We’re Not Gonna Take It de Twisted Sister

Hypothèse des enquêteurs: France Castel, Manon Massée, Guylaine Tremblay, Lise Dion

Cet article sera mis à jour chaque semaine.

