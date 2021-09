Chrissy Teigen célèbre 10 semaines de sobriété

Partager







La star est aux anges après avoir réussi à rester sobre pendant plus de deux mois.

Chrissy Teigen a atteint 10 semaines de sobriété, une grande étape qu'elle a tenu à célébrer sur les réseaux sociaux.

En ligne, le mannequin de 35 ans a effectivement révélé qu'elle n'a plus touché à la boisson depuis plus de deux mois, écrivant sous une photo de l'application qui lui permet de traquer ses progrès: «10 semaines youpiiii!!!!».

Chrissy a tenu ses abonnés au courant tout au long de son parcours vers la sobriété, notamment en début de mois quand elle a passé l'étape des 50 jours, admettant qu'elle n'avait jamais atteint ce record.

Elle a écrit: «Aujourd'hui, cela fera 50 jours que je suis sobre! Ça devrait faire un an mais j'ai eu quelques petit hoquets (de vin) en chemin. C'est la première fois que je suis sobre aussi longtemps!»

La star a également confié qu'elle ne pense pas qu'elle boira de l'alcool à nouveau à l'avenir.

«Je ne sais pas si je reboirai un jour», a-t-elle avoué. «Je sais que ça ne me sert plus à rien. Je ne suis pas plus drôle, je ne danse pas, ça ne me relaxe pas. Ça me rend malade, ça m'endort et je me réveille malade.»

Par ailleurs, la star a récemment admis qu'elle avait du mal à sortir de chez elle depuis qu'elle a été accusée de harcèlement.

La star est au plus mal après avoir été accusée de cyber-harcèlement par une star de télé-réalité appelée Courtney Stodden et a effectivement admis il y a quelques temps qu'elle s'en voulait d'avoir tenus des propos mesquins envers celle-ci il y a plusieurs années.

Toutefois l'épouse de John Legend avoue aujourd'hui que cette affaire l'a plongée dans une dépression dont elle ne parvient pas à sortir.

Sur Instagram, le mannequin a déclaré: «Je ne sais pas vraiment quoi dire. C'est bizarre de prétendre qu'il ne s'est rien passé dans ce monde virtuel tout en se sentant mal dans la monde réel. Être dehors est naze, et être seule chez moi avec mon esprit fait travailler mon âme déprimée.»

