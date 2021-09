Cowboy Bebop: voici le générique d’ouverture de la série Netflix [VIDÉO]

Partager







Netflix présentait samedi le générique d’ouverture de son adaptation de Cowboy Bebop, et ça promet.

Dès les premières notes de trompette, on est transportés dans l’une des aventures les plus rocambolesques et épiques de l’animation japonaise.

Au grand soulagement des fans, Netflix a rendu hommage à la série des années 90 en reprenant le style graphique du générique et la chanson-thème Tank!, de Yoko Kanno.

N’ayant pas froid aux yeux, Netflix a même présenté une comparaison en juxtaposant sa version de l’intro et celle de la série originale.

La série Cowboy Bebop est décrite comme un western spatial bourré d’action, axé sur les aventures de trois chasseurs de primes. Spike Spiegel, Jet Black et Faye Valentine forment une équipe éclectique prête à traquer les criminels les plus dangereux aux quatre coins du système solaire. La série met en vedette John Cho, Mustafa Shakir, Daniella Pineda, Alex Hassell et Elena Satine.

Sa sortie est prévue pour le 19 novembre prochain sur Netflix.

