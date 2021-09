Légalisation de l’avortement et du mariage pour tous: 7 dates importantes et étonnamment récentes

Partager







La Suisse a (enfin) légalisé le mariage pour tous par référendum ce dimanche. Bien que la nouvelle soit réjouissante, on s’étonne de le voir autorisé aussi tardivement. Voici donc des exemples de dates qui nous font dire dire: «il me semble que c’est tard!»

26 septembre 2021: Saint-Marin approuve la légalisation de l’avortement

Très catholique, le micro-État situé en plein cœur de territoire italien était l’un des derniers territoires d’Europe à interdire complètement l’avortement, même en cas de viol, d’inceste ou encore de danger pour la mère.

7 septembre 2021: la Cour suprême du Mexique empêche la criminalisation de l’avortement dans tout le pays

AFP

La décision a été qualifiée d’historique par les défenseurs des droits des femmes dans ce pays très catholique et conservateur, puisque certains États criminalisaient toujours l’avortement. Les femmes emprisonnées ont pu retrouver leur liberté.

30 décembre 2020: l’Argentine légalise l’avortement

AFP

Deux ans après une première tentative infructueuse, l’Argentine est devenue l’une des rares nations d’Amérique du Sud à autoriser l’avortement. Avant cette date, l’avortement était légal seulement en cas de viol et de danger pour la mère.

25 mai 2019: Taïwan devient le premier pays d’Asie à légaliser le mariage de même sexe

Les députés taïwanais ont largement voté une loi permettant aux couples homosexuels de former «des unions permanentes exclusives». Même si Taïwan est l’une des sociétés les plus progressistes sur la question des droits homosexuels, elle demeure très conservatrice et les lobbies religieux y sont puissants.

25 mai 2018: le «oui» remporte le référendum sur l’avortement en Irlande

AFP

Les Irlandais se sont prononcés à 68% en faveur de la libéralisation du droit à l’avortement. Depuis 2013, l’interruption volontaire de grossesse était autorisée seulement dans les cas où la vie de la mère était en danger.

1er octobre 2017: l’Allemagne s’ouvre au mariage pour tous

La date marque l’entrée en vigueur d’une loi autorisant le mariage pour tous. Le mariage est depuis défini comme «une union pour la vie entre deux personnes de sexe différent ou identique».

17 mai 2013: le mariage pour tous adopté en France

AFP

La France a adopté une loi autorisant le mariage pour tous. Cette loi prévoit de nouveaux droits pour le mariage, mais aussi pour l’adoption, au nom des principes d’égalité et de partage des libertés.