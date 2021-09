Un enfant né aujourd’hui vivra sept fois plus de vagues de chaleur que ses grands-parents, selon une récente étude

Partager







Les enfants nés en 2020 vivront sept fois plus de vagues de chaleur que leurs grands-parents, apprend-on dans une étude publiée dans le journal Science.

Toujours selon l’analyse, ces enfants expérimenteront en moyenne deux fois plus de feux de forêt, 2,6 fois plus de sécheresse et trois fois plus d’inondations que quelqu’un né en 1960.

The Independant explique dans son article que les trente scientifiques de l’équipe ont analysé les événements climatiques extrêmes tels que les cyclones tropicaux et les feux de forêt entre 1960 et 2000, en plus d’y analyser les réductions de gaz a effet de serre.

Photo d'archives

Selon le Courrier international qui cite cette étude, la multiplication des vagues de chaleur va de pair avec les cibles actuelles de réduction de GES.

Ce serait pire pour les enfants issus des pays en développement. Science prend en exemple qu’un enfant né en 2020 Afrique subsaharienne (Cameroun, Burkina Faso, etc.) pourrait vivre jusqu’à 50 fois plus de canicules qu’un individu qui ne vivrait pas les réchauffements climatiques.

Solution

L’équipe climatique de Science considère qu’il est vital pour les jeunes générations de diminuer de façon «drastique» les émissions de gaz à effet de serre.

Selon Wim Thiery, l’un des experts de l’étude, il est important que le réchauffement planétaire se limite à «1,5 degré Celsius», a-t-il dit au média britannique The Independent.

Science fait aussi état de l’analyse émise par le GIEC, cet été, où les experts notaient une accélération du réchauffement climatique et notaient également que l’on pourrait atteindre le seuil de +1,5 °C autour de 2030, dix ans plus tôt qu’estimé.

Dans ce même rapport, les experts climat de l’ONU GIEC indiquaient clairement la responsabilité «indiscutable» des humains en lien avec les dérèglements climatiques, ce pour quoi ces derniers n’ont d’autre choix que de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre s’ils veulent en limiter les dégâts.