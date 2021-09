Un Insulaire se concocte un sandwich pendant que tout le monde braille et ça pourrait avoir détruit son couple

Partager







Dans la vie, il y a un temps pour se faire un sandwich au jambon et si vous ne comprenez pas ça, ça pourrait avoir des conséquences terribles.

Le beau Gabriel n'a pas compris ça avant de débarquer à l'île de l'amour et il pourrait bien en payer le prix.

Attention, divulgâcheurs à venir pis toute.

Tout de suite après la cérémonie de la flamme qui a renvoyé à la maison d’abord Audrey, puis Mohab et Gracia dans un méchant retournement de situation dimanche, un des gars a trouvé le temps de se faire un sandwich au jambon. Le gars, c'est Gabriel, évidemment.

Notre beau Gabriel, débarqué à Los Cabos il y a à peine quelques jours, s’est donc éclipsé lors des touchants au revoir des évincés afin de se faire un petit encas.

C'est là que le bordel a pogné dans la villa.

Sa nouvelle compagne (depuis quelques minutes), Maeva, n’a pas été très impressionnée. Au contraire, elle était plutôt en furie puisque selon elle, son sandwich aurait pu attendre.

Maeva n'est pas impressionnée par le comportement de Gabriel.

«Je trouve que c’est un peu un manque de considération. On est tous là en train de vivre une grosse émotion et toi tu te fais un sandwich. La personne avec qui je me vois n’agit pas comme ça», explique Maeva, prête à dumper son boi pour une question de timing de sandwich.

«Honnêtement, je suis content que tu m’en parles. Je n’y avais pas pensé, j’avais juste faim», répond Gabriel.

Ouf.

Est-ce que Gabriel deviendra le prochain expulsé pour cause de jambon?

Gabriel qui explique la complexité de son sandwich.

À la suite de l'échange avec sa douce, notre chef du jambon-brie-moutarde est allé expliquer la situation à Samuel et Sandrine, tentant d'amasser un peu de réconfort. Le pauvre couple a bien tenté d'épauler Gabriel dans cette épreuve difficile, mais il ne pouvait pas s'empêcher de rire.

Sandrine réalise le ridicule de la situation.

Anna-Maëlle et Sandrine ont eu vraiment du mal à se retenir. Les voici d'ailleurs éffouèrées par terre, en train de rire:

Les deux filles ne se pouvaient plus de rire.

On espère que Gabriel trouvera ses repères rapidement parce que disons que son aventure démarre du mauvais côté du sandwich. A-t-il perdu sa blonde pour toujours?

