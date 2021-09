10 citations d’une ex-complotiste qui a sombré dans l’enfer des conspirations après les attentats du 11 septembre 2001

Partager







Il aura fallu 17 ans à Chantal Plante pour se sortir de l’enfer des théories du complot et de la "complotosphère", comme elle l’appelle. Elle souhaite maintenant se servir de son expérience pour aider d'autres personnes. Voici 10 citations tirées de son entrevue avec Denis Lévesque.

• À lire aussi: Une ex-complotiste craint ceux qui n’ont rien à perdre

• À lire aussi: «C’est carrément du lavage de cerveau», témoigne une ex-complotiste

10 citations de Chantal Plante, ex-complotiste

1. C'est lors des attentats du 11 septembre 2001 que tout a changé pour Mme Plante. Après cette date fatidique, elle n'arrivait plus à démêler le vrai du faux: «Au départ, j’avais déjà un syndrome post-dramatique de violence conjugale que j’ai vécue pendant des années. À ce moment-là, j’étais plus faible psychologiquement et quand la tragédie est arrivée, eh bien, ça m’avait marquée. Surtout quand les gens se lançaient en bas des tours. C’est venu énormément me chercher et je me posais des questions.»

s

2. «En 2005, avec l’arrivée de YouTube, c’est là que les vidéos... wow, ça a explosé [...]. Dans des informations comme celles-là, il y a toujours une petite portion de vérité pour t’accrocher, mais c’est embelli à la sauce complotiste.»

3. «Tout le monde devient pseudo-expert, des diplômés de l’"Université de la Vie", comme j’appelle.»

4. «Malheureusement, c’est un lavage de cerveau complet, on pourrait comparer ça à une secte religieuse. Là-dedans, les dirigeants veulent appauvrir intellectuellement les gens et ça, peu importe ton origine et ton éducation. J’ai vu des gens qui ont des maîtrises ou des doctorats qui se sont fait prendre dans les théories du complot. Ça touche tout le monde.»

5. «[Les gourous complotistes] s’organisent toujours pour organiser les recherches. Ils te donnent les liens à lire [...] C’est un mouvement dictatorial, c’est la pensée unique. Il y a tellement de dérives que c’en est hallucinant.»

6. «La seule chose que je n’ai pas crue, c’est les reptiliens. Des gens font partie des reptiliens, qui veulent conquérir le monde, contrôler la masse pour en faire des esclaves. Même moi, je me suis fait traiter de reptilienne, cette semaine.»

7. «Quand tu reviens de là, moi, ça m’a pris de l’aide de psychologue, de l’aide de professionnels pour pouvoir me déprogrammer, parce que c’est carrément un lavage de cerveau.»

8. «C’est l’amour de mes enfants qui m’a aidée à me sortir de là, parce que j’étais en train de perdre ma vie.»

9. «Au début, je ne voulais rien savoir, mais, à un moment donné, [ma fille de 26 ans] m’a donné un ultimatum: "Moi, ça ne me dérange pas, mais si ça continue comme ça, tu ne nous parleras plus jamais." Ça m’a brassée et c’est un peu grâce à elle que je m’en suis sortie.»

10. «Je regarde encore ce qui se passe dans la "complotosphère", parce que je dénonce la désinformation et je trouve ça important de le faire.»