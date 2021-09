27 affreuses photos de vedettes québécoises vues sur Wikipédia

Partager







Wikipédia est un outil merveilleux.

Évidemment, il n’est pas recommandé pour faire un travail universitaire, mettons. Mais si vous voulez savoir en quelle année Mambo Italiano a paru (c’est 2003 en passant), c’est la place où aller.

Par contre, étant donné que le contenu du site est généré par les utilisateurs, parfois, ça laisse un peu à désirer.

En scrutant les pages wiki des vedettes québécoises, on a remarqué que pour plusieurs, les photos ne sont pas très belles.

Ceci étant dit, nous comprenons que les images doivent être libres de droits, et ce n’est pas toujours facile à trouver, mais nous souhaitons quand même nous en moquer.

(Il est important pour nous de préciser que nous apprécions le travail acharné de ceux qui alimentent les pages Wikipédia de contenu québécois et nous ne souhaitons aucunement les dénigrer. Qui aime bien châtie bien, comme on dit.)

Henri Chassé

Dans cette photo prise en 2017 à la bibliothèque de Sainte-Thérèse, on peut voir l’acteur assis sur un tabouret, devant un lutrin, en train de regarder ce qui semble être un téléphone intelligent. Ça pourrait aussi être une télécommande, mais ça nous surprendrait.

Vincent Bolduc

Le lutrin semble être un thème présent dans les photos de Wiki. On a ici l’animateur et acteur debout devant un lutrin en 2010 «dans une pièce théâtrale sur la Palestine lors du Conseil fédéral FNEEQ».

Louise Deschâtelets

L’actrice, animatrice et chroniqueuse a été captée dans un moment de célébration post-spectacle, après une représentation de La souricière d'Agatha Christie à l’Étoile du Quartier Dix-30 de Brossard en 2017. C’est impossible de ne pas se demander à qui appartiennent les mains qu’elle tient.

Patrick Norman

Dans cette photo, on voit un grand monsieur du country, sur scène, à Pierrefonds-Roxboro en 2015. Il est un peu flou, mais rayonnant, comme si le soleil avait percé les nuages juste pour l’éclairer. Veuillez noter qu’à cette époque, M. Norman avait déjà passé sa phase bandana et était dans sa phase chapeau qu’on s'achète avant d’aller dans le sud.

Michel Louvain

Qui est ce bel inconnu, un peu flou et cadré de façon particulière? Michel Louvain en train de participer à un spectacle soulignant les 25 ans d’existence du groupe les BB, en 2015 à Montréal.

Denis Bouchard

On dirait que ça n’a pas été simple de trouver une photo de Denis Bouchard pour bien le représenter. Ironiquement, on a choisi de mettre l’affiche du film Les Matins Infidèles de Jean Beaudry et François Bouvier, paru en 1988, dans lequel Denis joue un photographe. Tout est dans tout.

Marina Orsini

Celle qui a su capturer le coeur des Québécois au cours de 35 dernières années a été immortalisée lors d’un passage au Salon du Livre de Montréal en 2017 où elle semble être en train de participer à un panel de Radio-Canada. Par contre, on ne pourrait pas vous dire à quel sujet. Possiblement les livres...

Ginette Reno

Sur ce cliché, la plus grande voix du Québec est rayonnante. Elle est vêtue d’un habit scintillant, devant son nom en grosses lumières. Une vraie de vraie vedette. À première vue, cette photo est parfaite. Le seul hic. Ce n’est pas la vraie Ginette, mais une photo de sa statue de cire au Musée Grévin de Montréal.

Jean-Pierre Ferland

Même chose pour notre boy JP.

Guylaine Tremblay

Saviez-vous que Guylaine Tremblay s’est déjà rendue à Carlsbad en Tchéquie? Elle y était en 2010 pour le Karlovy Vary International Film Festival. Cette photo le prouve.

Daniel Bélanger

Tu m’demandes comment est la photo de Dan sur Wiki? Elle n’est pas très bonne.

Kevin Parent

Quand on prend une photo de quelqu’un en plein spectacle, ça donne toutes sortes de résultats. Cette photo de Kevin Parent en témoigne.

Grégory Charles

Tout le monde sait que Grégory Charles aime les pianos. Cette photo démontre bien l’amour que le jukebox humain ressent pour cet instrument à cordes. Dans ce moment de tendresse capté aux FrancoFolies de Montréal en 2007 (ça s'appelait encore les FrancoFolies dans ce temps-là), on voit Grégory flatter un piano en souriant alors que Kim Richardson à l’air très heureuse d’assister à cette scène.

Daniel Grenier

Voici enfin le premier égoportrait de notre liste! Sur cette photo prise devant le Bistro de Paris de Montréal le 10 juin 2015, on aperçoit un Daniel Grenier souriant. Il a son bras autour de quelqu’un, on peut supposer que c’est un admirateur. Par contre, on voit juste une petite partie de son visage, le reste a été cropé.

Martin Deschamps

La photo de Martin Deschamps est très petite. Elle est aussi floue. Et il est de dos. Mais malgré tout, on arrive à le reconnaître quand même.

Marie-Ève Janvier

On connaît surtout Marie-Ève Janvier pour ses talents de chanteuse plutôt que pour ceux d’actrice. Par contre, la photo d’elle choisie pour la représenter la montre sur un char allégorique, en train d'interpréter la fée des étoiles lors de défilé du père Noël de Montréal en 2015. Elle a un micro-casque et elle fait des babailles à la foule.

Diane Dufresne

Une des grandes chanteuses du Québec, connue pour ses productions extravagantes et ses tenues excentriques a été photographiée en répétition du spectacle Terre, planète bleue, présenté aux FrancoFolies de Montréal en 2008. Elle semble être déguisée en mineure fancy.

Lynda Lemay

Sur cette photo de l’auteure-compositrice-interprète prise lors d’un spectacle à Carcassonne en France en 2007, on dirait plutôt qu’elle est en train de chanter No Scrubs de TLC en petite boisson dans un karaoké plutôt que un de ses propres textes dans lequel elle fait des observations cyniques traitant de l’absurdité de la vie au quotidien.

Philippe Falardeau

On a déjà vu des photos du monstre du Loch Ness qui étaient plus claires que cette photo du réalisateur de Monsieur Lazhar.

Patsy Gallant

Ce n’est pas évident de prendre une photo de quelqu’un en plein mouvement. Surtout quand l’éclairage n’est pas parfait. Cette photo de la ravissante Patsy Gallant en témoigne. Il est aussi important de noter que ceci est la deuxième apparition de Gregory Charles dans ce palmarès.

Michel Charette

Avec ses nombreux rôles marquants, Michel Charette a été une figure importante du paysage télévisuel québécois des deux dernières décennies. Il a aussi connu du succès au théâtre. Voici une photo de lui prise pendant une représentation de la pièce Ladies Night à l’Étoile du Quartier Dix30 de Brossard en 2016 (c’est celui avec le t-shirt de KISS).

Claude Meunier

Cette photo montre Claude Meunier en train d’arriver à un Gala Juste pour rire en son honneur en juillet 2010. La photo a été croppée pour éviter de montrer un autre personnage à qui on n’aime mieux pas penser.

Frédérick De Grandpré

Au lieu d’un Martini, pour Noël prochain, Frédérick devrait demander une photo moins floue.

Martin Vachon

On a déjà vu des photos de Bigfoot qui étaient plus claires que cette photo de Martin Vachon.

Albert Millaire

Sur cette photo du regretté comédien Albert Millaire, on dirait vraiment que ça ne lui tente pas d’aller où il se dirige, c’est-à-dire le théâtre Outremont.

Mireille Deyglun

Sur cette photo de Mireille Deyglun, on reconnaît très bien le plateau d’Entrée principale. Cependant, on ne reconnaît pas vraiment Mireille Deyglun.

Raymond Bouchard

Vous savez quand votre oncle tombe endormi après le souper de Noël parce qu’il a mangé trop de dinde? C’est exactement de quoi a l’air Raymond Bouchard sur cette photo.

