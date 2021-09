Partager







Hier, la vedette déchue du R&B R. Kelly a été reconnue coupable d’une série de crimes sexuels, notamment de trafic sexuel de jeunes femmes et de mineures. Si de telles condamnations sont rares à Hollywood, R. Kelly n’est pas la première star américaine à prendre le chemin de la prison ou à avoir des ennuis avec la justice.

Possession de drogue, vol à l’étalage, meurtre, viol: voici huit autres vedettes qui ont déjà été condamnées pour divers crimes.

Bill Cosby

L'humoriste déchu de 83 ans, longtemps considéré comme le «père de l'Amérique», a été condamné en septembre 2018 à 10 ans de prison ferme pour une histoire d’agression sexuelle. Il a été reconnu coupable d’agression sexuelle contre une ancienne joueuse de basketball professionnelle, qu’il avait invitée chez lui en 2004, puis droguée.

La condamnation de Bill Cosby était considérée comme une première victoire pour le mouvement de dénonciation #MeToo. Il a été libéré en juillet 2021, sa peine ayant été annulée par la Cour suprême de Pennsylvanie.

Allison Mack

L’actrice américaine que l’on a pu voir dans la série Smallville a été condamnée en juin dernier à trois ans de prison pour son rôle clé dans la secte NXIVM, une organisation pyramidale d’esclaves sexuelles.

Elle recrutait des femmes et leur ordonnait d’avoir des relations sexuelles avec le gourou, Keith Raniere.

O. J. Simpson

L'ancien joueur de football et acteur américain a passé près de 10 ans en prison pour un vol à main armée commis en 2007 dans un hôtel-casino de Las Vegas en compagnie de cinq complices. Il a été libéré en juillet 2017.

On le connaît surtout parce qu’il a été acquitté du meurtre de son ex-femme, en 1995, au terme d'un procès controversé qui avait attiré l'attention partout dans le monde.

Winona Ryder

En 2001, celle que l’on peut voir dans la série Netflix Stranger Things a été prise la main dans le sac, alors qu’elle avait volé pour 5500$ de vêtements et d’accessoires au renommé Saks Fifth Avenue de Beverly Hills.

Winona Ryder a été reconnue coupable de vol et de vandalisme en 2002 et a été condamnée à trois ans de probation, à 480 heures de travaux communautaires et à 3700$ d’amende. Elle a aussi dû suivre des thérapies pour, notamment, traiter ses problèmes de dépendance aux drogues.

Mark Wahlberg

En 1988, alors qu’il était adolescent, Mark Wahlberg a été emprisonné pour voies de fait graves. Il avait sauvagement battu deux hommes d'origine vietnamienne.

Alors âgé de 16 ans, il avait été condamné à deux ans de prison, mais n'a passé que 45 jours derrière les barreaux.

En 2014, l’ancien rappeur et mannequin pour Calvin Klein avait tenté de se faire gracier. Il avait finalement annulé sa demande après la sortie d’autres présumées victimes racisées.

Martha Stewart

La Ricardo des Américains a fait bien plus que des tourtières, des dindes farcies et des pains aux bananes dans sa longue carrière. Dans une affaire de malversations boursières, la cuisinière et femme d’affaires a été reconnue coupable en 2004 de complot, d'obstruction à la justice et de deux autres chefs d'accusation pour fausses déclarations.

Elle a été condamnée à cinq mois de prison, en plus de devoir payer 30 000$ d’amende.

Robert Downey Jr.

Les années 1990 n’ont pas été de tout repos pour Robert Downey Jr., qui était alors aux prises avec des problèmes de dépendance à l’alcool et aux drogues.

En 1996, des agents de la police de Los Angeles ont trouvé de la cocaïne, de l'héroïne et une arme à feu dans le véhicule de l’interprète d’Iron Man. Il a passé moins d’un an en prison et a été pardonné par le gouverneur de la Californie en 2015.

• À lire aussi: Robert Downey Jr. gracié dans une affaire de drogue

Khloe Kardashian

Ce n'est pas le délit de l’année, mais un crime est un crime. En 2008, alors qu’elle était âgée de 24 ans, Khloe Kardashian a fait un séjour en prison aussi court que le mariage entre Britney Spears et Jason Alexander, quatre ans plus tôt.

Elle avait violé une probation de trois ans relative à une affaire de conduite avec facultés affaiblies, en 2007. Condamnée à 30 jours d’emprisonnement, elle n'a finalement passé que trois heures derrière les barreaux, puisque la prison était surchargée.

– Avec l’AFP et TVA Nouvelles