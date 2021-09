Amazon: grand déballage de nouveaux appareils et un robot

Partager







Commençons par les appareils les plus captivants présentés aujourd’hui en ligne par le géant Amazon.

Même s’il n’est pas entièrement nouveau, le drone caméra Ring Always Home connaît aujourd’hui sa première utilisation commerciale, contre 250 $US, lequel sera expédié plus tard cette année aux États-Unis pour l’instant (tous les prix sont arrondis).

Amazon Drone de surveillance vidéo Ring Always Home

Le drone caméra résout le problème d’avoir de multiples caméras pour surveiller sa propriété. L’appareil volant peut donc seul survoler des zones prédéterminées et être relié à un système de sécurité domestique.

Il suffit de le déplacer manuellement une première fois pour lui indiquer les lieux à surveiller. Par la suite, sa caméra n'enregistre que lorsque le drone est en vol. Lorsqu'il n'est pas utilisé, l’engin demeure dans son socle de chargement qui ferme son objectif.

Amazon

Amazon Glow

Bien qu’il n’est pas encore disponible sur notre marché, le géant américain du commerce en ligne a annoncé aujourd'hui son appareil appelé Glow, un nouveau dispositif interactif d’appels vidéo qui transforme la façon dont les enfants se connectent avec leurs proches à distance en participant à des activités ensemble.

Amazon L'écran interactif avec projecteur de surface Amazon Glow

Pendant les appels vidéo sur Glow, les enfants voient les proches distants sur un écran dédié de 8 po tout en lisant des histoires, en jouant à des jeux et en créant des œuvres d'art sur un espace projeté tactile de 19 po sur toute surface, comme une table.

Robot Astro

Pendant plusieurs années, Amazon a planché sur ce robot appelé Astro et prévoit que d’ici cinq à dix ans, les consommateurs dépendront de robots à domicile.

Astro est conçu « pour aider les clients dans toute une série de tâches comme la surveillance de la maison et le maintien du contact avec la famille. Il réunit les dernières avancées en matière d'intelligence artificielle, de vision par ordinateur, de technologie des capteurs, d'informatique vocale et d'informatique périphérique dans un ensemble conçu pour être utile et pratique », peut-on lire sur le communiqué.

Amazon Le robot Astro

Pendant votre absence, il pourra surveiller votre maison, s’y déplacer de manière autonome, naviguer pour vérifier des zones spécifiques, vous montrer une vue en direct des pièces via l'application Astro, ou même envoyer des alertes. Pour voir en hauteur, sa caméra est montée sur un périscope.

Amazon La caméra d'Astro montée sur périscope

Avec lui, il sera possible de veiller à distance sur vos proches, comme des personnes âgées, et leur parler en vidéo à l’aide d’Alexa Together, un nouveau service de communication et d’aide directe.

Bien entendu, Astro peut se connecter au service de surveillance maison d’Amazon, Ring, et livrer les services d’Alexa.

Echo Show 15

L’Echo Show 15 est un écran intelligent 15,6 po connecté qui utilise l’interface maison Alexa pour assister ses utilisateurs à domicile.

Cet écran-assistant peut être installé sur un mur ou placé sur un comptoir, en orientation portrait ou paysage, est géré par un processeur AZ2 Neural Edge nouvelle génération, dispose d'un écran d'accueil repensé proposant davantage d'options personnalisées et de nouvelles fonctionnalités pour profiter des services Alexa.

Amazon L'écran intelligent Echo Show 15

Pour la confidentialité, l'appareil dispose de commandes pour le microphone et la caméra, permet de visionner et supprimer vos enregistrements vocaux et offre un cache intégré pour couvrir l’objectif.

De tous les produits présentés aujourd’hui, c’est le seul appareil à être offert au pays, prix : 330 $CA.

Gamme Halo

Trois nouveaux ajouts à la famille Halo: Halo View, une nouvelle montre de suivi biométrique avec un écran couleur AMOLED pour un accès rapide aux mesures de santé; Halo Fitness, un nouveau service avec des centaines de classes d'entraînement de qualité studio ; et Halo Nutrition, une nouvelle expérience pour aider à construire des habitudes alimentaires saines. Halo View est livré avec une année complète d'abonnement à Halo pour 80 $US.

Amazon Une des montres Halo avec l'application mobile Halo

On peut découvrir les autres annonces faites aujourd’hui par Amazon sur la vidéo ici.