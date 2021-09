Battlefield 2042: les dates de la bêta ouverte confirmées et ça commence bientôt

Partager







Les joueurs pourront enfin essayer la version bêta du prochain jeu de guerre de DICE et EA, Battlefield 2042. Les développeurs ont annoncé qu’elle aura lieu du 6 au 9 octobre, et ceux qui auront précommandé le jeu pourront profiter d’un accès anticipé à celle-ci.

• À lire aussi: Battlefield 2042: voici les «specs» recommandées pour la version PC

• À lire aussi: Voici où précommander Battlefield 2042

En attendant sa sortie, qui a été repoussée de quelques semaines, les joueurs à travers le monde auront la chance d’essayer le très excitant jeu multijoueur. Pour ceux qui ont précommandé Battlefield 2042, un accès anticipé à la bêta ouverte sera offert le 6 et 7 octobre. Pour le reste des joueurs, l’accès sera ouvert pour deux jours seulement, soit les 8 et 9 octobre.

Deux modes de jeu et une sélection de quatre spécialistes seront jouables lors de la bêta ouverte.

On retrouvera le mode Conquest, un classique de l’expérience Battlefield, qui sera jouable. Deux équipes s’affrontent pour le contrôle des drapeaux sur la carte de jeu. Puis le mode Orbital, une nouveauté de BF 2042, qui est en fait une course contre la montre où les joueurs doivent s’affronter autour d’une fusée sur le point de décoller.

Les quatre spécialistes qui seront mis à la disposition du joueur ont des habiletés propres eux:

Webster Mackay , un soldat d’origine canadienne, est muni d’un grappin lui permettant de s’accrocher à une surface et d’y être tiré vers elle. De plus, il possède l’habileté «Nimble», qui lui permet de bouger plus rapidement lorsqu’il vise en plongée.

, un soldat d’origine canadienne, est muni d’un grappin lui permettant de s’accrocher à une surface et d’y être tiré vers elle. De plus, il possède l’habileté «Nimble», qui lui permet de bouger plus rapidement lorsqu’il vise en plongée. Maria Falck jouera le rôle de support et octroie des soins médicaux à ses camarades sur le champ de bataille. Elle manie un pistolet à seringue qui peut guérir les soldats blessés et peut ramener un soldat tombé avec une barre de vie pleine.

jouera le rôle de support et octroie des soins médicaux à ses camarades sur le champ de bataille. Elle manie un pistolet à seringue qui peut guérir les soldats blessés et peut ramener un soldat tombé avec une barre de vie pleine. Pyotr «Boris» Guskovsky est opérateur d’une sentinelle qu’il peut installer sur le terrain qui détecte automatiquement les ennemis. De plus, elle enverra l’information à Boris qu’il pourra voir et partager.

est opérateur d’une sentinelle qu’il peut installer sur le terrain qui détecte automatiquement les ennemis. De plus, elle enverra l’information à Boris qu’il pourra voir et partager. Wikus «Casper» Van Daele est un soldat de reconnaissance qui est aussi très solitaire. Grâce à son drône, il peut identifier les ennemis et les paralyser avec son EMP intégré. Il peut aussi alerter les membres de son équipe de l’approche d’un ennemi.

Selon la bande-annonce de la version bêta, les joueurs pourraient également profiter des nouvelles armes du jeu et piloter des véhicules: avions de chasse, chars d'assaut, hélicoptères et plus.

La version bêta ouverte du jeu débutera le 6 octobre pour ceux qui ont précommandé le jeu, le 8 pour tout le monde et se terminera le 9.

À VOIR AUSSI

s