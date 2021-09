Ce verger près de Montréal est LA place où bruncher cet automne

Partager







Maintenant que l’automne est officiellement lancé, il est grand temps de laisser toute la place aux activités champêtres qui amènent leur lot de réconfort.

Cette année, pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable en allant essayer le brunch de la Cidrerie Lacroix?

Campée sur un verger de plus de 5000 pommiers, la Cidrerie Lacroix offre un brunch complètement décadent.

Tenter l’expérience amènera décidément votre prochaine sortie aux pommes au prochain niveau.

Le chef s’amuse à mettre de l’avant les produits du verger, mais aussi des fermes et des producteurs à proximité.

Le menu brunch «De la ferme à la table» comporte des bénédictines au saumon Gravlax au poivre rose, des crêpes au babeurre, une crêpe bretonne avec de la béchamel au fromage Oka et bien plus.

Le restaurant se situe dans un magnifique emplacement traversé de lumière, aux hauts plafonds et aux plantes suspendues.

Le concept architectural est d’inspiration scandinave avec ses lignes épurées et ses teintes claires. On remarque toutefois une ambiance feutrée et québécoise grâce à l’utilisation de matériaux naturels.

La façade du bâtiment donne l’allure de grange champêtre avec une petite twist moderne par son revêtement métallique noir et sa fenestration généreuse.

Pensez venir essayer la Table Gourmande avant ou après votre séance d’autocueillette pour une expérience absolument unique. N'oubliez pas d'accompagner votre repas de délicieux cidres confectionnés sur place.

Ouvert dès 9h, du mercredi au dimanche. Le brunch est offert le samedi et le dimanche de 9h à 13h. Réservations recommandées.

Cidrerie Lacroix

649 chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac

