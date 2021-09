Dead by Daylight célèbre l'Halloween avec une survivante sorcière

Partager







Le studio québécois Behaviour Interactive annonçait aujourd'hui un nouveau DLC pour son jeu Dead by Daylight, qui arrivera à temps pour l'Halloween.

COUTOISIE BEHAVIOUR

Le DLC Hour of the Witch mettra en vedette Mikaela Reid, une sorcière franchement cool, qui est la toute première survivante originale dans la Brume en solo.

Compteuse d'histoires d'horreur, la sorcière Mikaela saura charmer les amateurs de trucs effrayants. Hantée par la perte de son père, Mikaela Reid trouva réconfort dans la plus improbable des sources: les histoires d'horreur. Plus elle lisait, plus elle écrivait, aiguisant ses propres récits d'horreur tout en développant un vif intérêt pour la sorcellerie.

Après avoir été invitée à faire une lecture au célèbre festival Halloween infini, Mikaela se retrouva affectée par une série d’événements dérangeants. Cauchemars récurrents. Visions étranges. La disparition d’un ami. Lorsqu’elle monta finalement sur la scène du festival, le soir de l’Halloween, une épaisse brume noire l’enveloppa au milieu de son histoire, sous les regards médusés du public. Et plus personne ne revit jamais Mikaela Reid.

« L'Halloween est un moment très excitant pour nos fans et pour nous, donc, après l'arrivée d'un tueur aussi notable que Pinhead, nous voulions saisir l'occasion d’offrir un nouveau personnage aux joueurs qui préfèrent jouer en tant que survivants », a partagé Dave Richard, directeur créatif, Dead by Daylight. « Mikaela Reid est une figure très intrigante avec beaucoup de profondeur. Nous pensons que nos fans se reconnaîtront beaucoup en elle, d'autant plus qu'elle a, tout comme eux, un intérêt marqué pour l'univers de l'horreur. »

Hour of the Witch sortira officiellement en octobre, mais les joueurs de la plateforme Steam peuvent déjà se familiariser avec Mikaela via le Public Test Build, accessible dès aujourd’hui. Le DLC sera disponible sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Stadia, Steam, Windows Store, Xbox One ainsi que Xbox Series X|S.

