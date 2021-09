Troisièmes doses de vaccin contre la COVID-19 administrées au Québec: qui est visé?

Partager







C’est maintenant officiel: certaines personnes âgées au Québec pourront recevoir une troisième dose du vaccin de Pfizer ou de Moderna. Voici ce qu'il faut savoir sur cette troisième dose.

Qui pourra recevoir une troisième dose?

Les résidents des CHSLD, des RPA et des ressources intermédiaires (RI) pourront recevoir une troisième dose de vaccin contre la COVID-19, a annoncé le ministre de la Santé Christian Dubé, mardi.

Pour le moment, les personnes âgées qui n'habitent pas dans un de ces milieux de vie ne pourront pas se faire vacciner.

Quand pourront-ils recevoir leur dose de «rappel»?

Les troisièmes doses seront administrées dès la fin du mois d’octobre.

Québec souhaite profiter de la campagne annuelle de vaccination contre la grippe, qui se tient généralement à cette période de l’année, pour administrer les troisièmes doses.

Six mois devront s’être écoulés entre la seconde et la troisième dose.

Pourquoi une troisième dose?

Le ministre Dubé a expliqué que les éclosions sont en hausse dans les milieux de vie pour personnes âgées. On compte actuellement environ 140 cas actifs, comparativement à une dizaine au début du mois.

«On voit qu’il pourrait y avoir une diminution de l’efficacité vaccinale après un certain temps, a soutenu M. Dubé. C’est encore plus important d’agir, parce que ce sont des personnes qui sont beaucoup plus vulnérables.»

«Ce qu'on veut donner à ces gens-là, c'est la meilleure immunité possible, le plus rapidement possible, étant donné le variant», a-t-il poursuivi.