Ringo Starr raconte une belle histoire impliquant Charlie Watts des Rolling Stones et John Bonham de Led Zeppelin

L'ex-batteur des Beatles a jadis passé un moment insolite avec le batteur des Rolling Stones dans son grenier.

Ringo Starr s'est livré sur le décès de Charlie Watts lors d'une conférence de presse donnée pour son nouvel EP Change the World et a évoqué une anecdote insolite survenue entre lui, Charlie et le feu batteur de Led Zeppelin John Bonham dans les années 1970.

«J'avais une batterie dans mon grenier», a-t-il confié.

«C'était un grenier pour regarder des films ou faire de la musique, tout ce que vous vouliez. Charlie est venu et John Bonham aussi. On était juste trois batteurs qui passaient un moment ensemble. Bonham s'est mis à la batterie. Mais ce n'était pas comme quand on est sur scène et que la batterie est bien en place, et pendant qu'il jouait, la batterie se cassait la figure. Et maintenant je me dis "Oh mec! Si seulement on avait pu faire une petite vidéo, un TikTok ou une photo, ça aurait fait le tour du monde!" Dans les années 1970, je faisais des fêtes mais vous ne trouverez jamais aucune photo car je ne vous aurais pas laissé en prendre dans ma maison. Mais je pense que ça aurait été sympa d'immortaliser ce moment.»

Ringo a également rendu hommage à Charlie Watts qui est décédé en août dernier, le qualifiant d'«être humain magnifique».

