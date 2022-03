La bande-annonce série d'enquête de Victoria Charlton donne froid dans le dos

Partager







Le phénomène Victoria Charlton se transportera sur la plateforme Vrai très bientôt. Dans Évaporés: Victoria Charlton enquête, la youtubeuse spécialiste du true crime investigue sur des disparitions québécoises toujours irrésolues, en essayant de trouver de nouveaux indices susceptibles de faire avancer les dossiers.

La bande-annonce de Évaporés : Victoria Charlton enquête

Une bande-annonce dévoilée par Victoria elle-même le 18 mars montre à quel point la série s'annonce intense. On voit Victoria rencontrer des gens et tenter de résoudre des mystères qui planent depuis des années.

Sur le terrain

Dans chacun des six épisodes de 30 min de Évaporés: Victoria Charlton enquête, l’animatrice tentera d’aller au fond des choses en se déplaçant sur le terrain, elle qui avait jusqu’ici l'habitude de s’exprimer seulement via un écran.

Lors des tournages, elle est véritablement allée à la rencontre de l’entourage des personnes disparues pour extirper de nouvelles pistes à explorer et résoudre les crimes. Témoignages et images d’archives compléteront ses analyses, lesquelles ne prendront pas la forme de reconstitutions, mais d’authentiques enquêtes pour remonter le fil des événements.

Missing white woman

Il sera en outre question, dans Évaporés: Victoria Charlton enquête, du Missing white woman syndrome (syndrome de la femme blanche disparue) — phénomène sociologique accentué récemment par la mort de l’influenceuse Gabby Petito — et autres discriminations dans le traitement médiatique des affaires criminelles.

«Je trouve ça super important, j’en parle tout le temps sur ma chaîne, évoque Victoria. Par exemple, les hommes n’ont pas droit à la même couverture médiatique lorsqu’ils disparaissent. Quand des femmes blanches disparaissent, on en parle beaucoup dans les médias, le public s’y intéresse, mais quand ce sont des hommes ou des femmes de couleur, on n’en parle pas. On aborde beaucoup ça dans la série, et on ne parlera pas seulement de cas connus.»

La date de sortie de Évaporés : Victoria Charlton enquête

L'émission sera disponible sur Vrai dès le 5 avril 2022.

