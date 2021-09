Voici les 10 nouvelles fragrances parfaites pour l'automne à découvrir

Partager







L’automne : la saison de l’entre-deux est bel et bien à nos portes. On change de garde-robe, de maquillage, de sac à main, mais aussi de fragrance!

La saison fraîche est le temps de l’année où on a envie de se tourner vers odeurs réconfortantes, vanillées, boisées et terreuses.

Voici donc les 10 meilleures fragrances d’automne:

1. Eau de toilette Yes, I am glorious de Cacharel – 85$

Cet automne, la maison de parfums Cacharel a lancé l’eau de toilette Yes, I am glorious. Cette fragrance nous enveloppe de ses notes sucrées, florales et orientales : nectar de pêche blanche, essence de mandarine, magnolia, bouquet de fleurs blanches et même des arômes de milkshake! C’est la fragrance idéale à porter de jour comme de soir, de l'école au souper entre BFFs.

ACHETER ICI

2. Brume pour le corps Fairytale de Bath and Body Works- 15,50$

Rendez-vous au paradis olfactif : Bath and Body Works. L’entreprise de produits cosmétiques innove cette saison en présentant plusieurs effluves dont la collection Fairytale. La brume parfumée pour le corps est un mariage de nectar, de grenade, de fleur d’oranger, de vanille et d’ambre chaud. De plus, la bruine est composée d’aloès revitalisant. C’est la façon la plus légère et rafraîchissante de se parfumer!

ACHETER ICI

3. Eau de parfum Idôle Aura de Lancôme – 120$

La dernière fragrance de Lancôme, Idôle Aura, nous transporte dans les royaumes de l’Orient. Cette eau de parfum ultra-féminine longue durée se dévoile avec ses effluves de rose de Damas et d’infusion de vanille du Madagascar. On le porte quand? Lorsqu’on a un rendez-vous galant en soirée ou dans un restaurant chic!

ACHETER ICI

4. Brumes du Maroc de Moroccan Oil – 36$

Pour celles qui ne jurent que par l’odeur signature des produits coiffants Moroccan Oil, sachez que la marque possède désormais une brume pour corps et cheveux... et ça sent exactement la même chose! Brumes du Maroc est un mélange exotique d'ambre épicé et de notes florales douces. La formule légère et hydratante contient de l'huile d'argan et de la vitamine E! À porter sans modération!

ACHETER ICI

5. Eau de parfum Alien Goddess de Thierry Mugler – 100$

Le savoir-faire du parfumeur français Thierry Mugler nous arrive avec une nouvelle fragrance de la collection Alien, soit le parfum Alien Goddess. Cet élixir envoûtant s’adresse à la jeune femme de la génération Z qui s’assume et qui se fout des conventions. Encore une fois, les notes de vanille du Madagascar sont au cœur de ce parfum et la peau capte aussi l’essence de bergamote et l’infusion de jasmin cultivé en Inde. À porter lors d’une occasion spéciale!

ACHETER ICI

6. Parfum Karma de Lush – 59,95$

Pour une escapade dans la nature, Lush a créé le flacon Karma qui se décrit comme un parfum relaxant qui nous rappelle les odeurs de la terre mouillée par la pluie. Ce parfum végane renferme des arômes de citronnelle, un peu d'huile d'orange du Brésil et des notes douces de patchouli. Quelques poush-poush avant de partir en long week-end au chalet et le tour est joué!

ACHETER ICI

7. Parfum à bille Replica Autumn Vibes de Maison Margiela – 40$

Il n’y a pas plus automnal que le parfum des feuilles mouillées au grand air. Maison Margelia a répliqué l’odeur avec le parfum unisexe Autumn Vibes, qui se décrit comme frais et boisé. Cette fragrance est assortie d’arômes de sapin baumier frais, de la cardamome épicée et du cèdre, ce qui recréé un moment d’évasion unique d’une journée d’automne.

ACHETER ICI

8. Eau de corps Noisette et Lavande de Maison Lavande – 22,95$

À la Maison Lavande, la floraison d’été permet de créer, durant le reste de l’année, des produits de beauté à base de lavande. Pour le réconfort ultime par les temps plus froids, il y a l’Eau de corps Noisette et Lavande, aromatisée d’un peu de poire et de bergamote, de noisettes grillées, d’ambre et de lavande. L’eau de corps est moins concentrée qu'un parfum, mais son petit voile de parfum est tout aussi captivant.

ACHETER ICI

9. Parfum à bille Flora Gorgeous Gardenia de Gucci– 41$

Fleurie, fruitée et sucrée, la nouvelle potion parfumée de Gucci est un hymne à la femme énergique, libre et positive! On se transporte dans un jardin avec la fleur de gardénia blanc, le patchouli, le jasmin solaire et de la fleur de poirier qui se mélangent à l’accord sucré de cassonade.

ACHETER ICI

10. Parfum Les pieds sur terre - 39$

La magnifique boutique québécoise d'art de vivre Elena renferme tous des trésors d'artisans d'ici. Du côté de la parfumerie, on retrouve la Collection de Massy, une maison de haute parfumerie canadienne. Pour une fragrance d'automne, le parfum Les pieds sur terre rappelle les moments d'une longue promenade en nature dans les forêts du Québec. Les notes de pin de la forêt boréale, de fougère et d'encens révèlent son caractère boisé et Oriental.

ACHETER ICI

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s