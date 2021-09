15 féminicides en 2021: les femmes qui ont été assassinées au Québec cette année

Partager







La série noire se poursuit au Québec, alors qu'une 15e femme, Andréanne Ouellet, a été tuée lundi par son ex-conjoint, dans Lanaudière. Il s'agit du 15e féminicide à survenir au Québec depuis le début de l'année. Voici toutes ces femmes qui ont été tuées par un homme en 2021.

Andréanne Ouellet - 27 septembre

Photo tirée de Facebook

C'est la plus récente victime. La femme de 32 ans a été retrouvée sans vie dans sa résidence de Saint-Donat. Son ex-conjoint, Alexandre Boudreau Chartrand, a été arrêté le lendemain de la découverte du corps de la mère de cinq enfants. L’homme sera accusé de meurtre non prémédité.

Une femme dont l'identité est inconnue - 19 juillet

Une femme a été retrouvée dans une mare de sang dans un logement du quartier Parc-Extension, à Montréal. Son décès a été constaté sur place. La victime a été tuée dans un contexte conjugal. Un enfant se trouvait sur les lieux du crime.

Nathalie Piché - 15 juin

Photo tirée de Facebook

L'ex-conjoint de la femme de 55 ans l'aurait poignardée à mort à la suite d'une dispute, dans un logement du secteur de Limoilou, à Québec. Noureddine Mimouni, 33 ans, s’est livré à la police quelques heures après le meurtre. Il a été formellement accusé de meurtre non prémédité.

Lisette Corbeil - 9 juin

Photo tirée de Facebook

Lisette Corbeil, 56 ans, a été retrouvée morte dans sa résidence de Contrecœur, où elle aurait été tuée par son ex-conjoint, David Joly, 49 ans. Ce dernier s'est donné la mort après avoir commis le meurtre.

Zoleikha Bakhtiar - 18 mai

La femme de 36 ans aurait été poignardée à mort par son mari dans leur logement de Côte-Saint-Luc, dans l’ouest de l’île de Montréal. Ariobarzan Bakhtiar, 35 ans, aurait lui-même contacté la police pour avouer son crime. Il est actuellement accusé du meurtre.

Dyann Serafica-Donaire - 16 avril

Photo tirée de Facebook

La mère de famille de 38 ans aurait été assassinée par son conjoint dans leur résidence familiale de Mercier, en Montérégie. Après le crime, Robert West, 50 ans, s’est suicidé.

Kataluk Paningayak-Naluiyuk - 25 mars

Les corps de Kataluk Paningayak-Naluiyuk et de son conjoint ont été retrouvés dans une résidence d'Ivujivik, dans le Nord-du-Québec. Selon l’autopsie, la femme de 43 ans et mère de six enfants aurait été tuée par son conjoint, qui s’est ensuite enlevé la vie.

Rebekah Harry - 23 mars

FACEBOOK

Elle aurait été sauvagement battue à coups de poing par son conjoint, Brandon McIntyre, 32 ans. La femme de 32 ans a succombé à ses blessures trois jours plus tard et l'homme a été arrêté.

Nadège Jolicœur - 19 mars

Photo courtoisie

La victime de 40 ans a été poignardée à mort dans le véhicule de taxi de son conjoint, Enock Fenelon. Ce dernier s’est ensuite donné la mort à l’aide d'un couteau.

Carolyne Labonté - 18 mars

Photo courtoisie

Elle a été retrouvée sa vie dans une résidence de Notre-Dame-des-Monts, dans la région de la Capitale-Nationale. Après quatre semaines d’enquête, son conjoint, Éric Levasseur, 46 ans, a été épinglé par la Sûreté du Québec. Celui-ci est accusé du meurtre non prémédité de la femme de 40 ans.

Myriam Dallaire - 1er mars

Capture d'écran, Le Nécrologue

Myriam Dallaire, 28 ans, et sa mère Sylvie Bisson, 60 ans, ont été tuées à coups de hache, à Sainte-Sophie. L’ex-conjoint de Mme Dallaire, Benjamin Soudine, est accusé du double meurtre.

Nancy Roy - 23 février

Photo courtoisie, Ghislaine Roy

Jean-Yves Lajoie aurait poignardé à mort son ex-conjointe de 44 ans dans son logement de Saint-Hyacinthe.

Marly Edouard - 21 février

Photo Instagram

La victime de 32 ans a été abattue d’une balle à la tête à proximité de son domicile, à Laval. Elle avait été victime de violence conjugale quelques semaines plus tôt. Personne n'a été arrêté à la suite de ce meurtre.

Elisapee Angma - 5 février

Photo tirée de Facebook

La femme de 44 ans aurait été assassinée par son ex-conjoint, Thomassie Cain, à Kuujjuaq. L'homme se serait suicidé après le meurtre.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

SOS violence conjugale

https://sosviolenceconjugale.ca/fr

1 800 363-9010

Ligne québécoise de prévention du suicide

www.aqps.info

1 866 APPELLE (277-3553)

Jeunesse, J’écoute

www.jeunessejecoute.ca

1 800 668-6868

Tel-Jeunes