200$ d’économies sur une télé LG 4K parfaite pour le gaming

Partager







Pour profiter au maximum des performances de la nouvelle génération de consoles, ça prend la bonne télévision. Et ça tombe bien, puisque la télé LG C1 OLED 4K 55 pouces est le choix parfait et profite actuellement d’un rabais de 200$.

• À lire aussi: Le casque de jeu EPOS H3 accorde un rabais de 30$

L’écran de 55 pouces avec résolution native Ultra HD 4K donnera vie aux jeux et à vos contenus préférés. Son panneau OLED doté de millions de pixels auto éclairés produit des noirs profonds et des couleurs réalistes et éclatantes. De plus, son taux de rafraîchissement de 120Hz permettra de profiter au maximum des jeux aux rythmes effrénés avec des images d'une fluidité exceptionnelle, un flou de mouvement réduit et des transitions d'image ultra rapides.

Ce modèle comprend 4 ports HDMI 2.1, 1 port d'entrée pour câble coaxial, 1 port de sortie audio numérique optique, 3 ports USB multimédias et 1 prise pour écouteurs offrant une connectivité facile avec les appareils de cinéma maison, les consoles de jeu, les décodeurs, les clés USB et plus encore

Jusqu’au 30 septembre, son prix est réduit de 2197,99$ à 1999,99$, profitant ainsi d’un rabais de 200$ dans la plupart des détaillants participants.

Pour commander la télé LG C1 OLED 4K - 55 pouces: Amazon Canada | Best Buy Canada | Amazon France

D’autres télévisions qui pourraient vous intéresser...

À VOIR AUSSI

s

s