Ce resto sert des burgers et des cornichons roses au profit du cancer du sein

Durant tout le mois d’octobre, le burger bar La Belle et La Bœuf servira tous ses burgers avec un pain rose (fait avec du colorant naturel).

C’est que le 10e mois de l’année est aussi le mois de la sensibilisation du cancer du sein. Pour l’occasion, La Belle et Le Bœuf participe à la cause et distribue tous les profits de ses burgers roses à la Fondation du cancer du sein.

Il sera donc possible de se régaler d’un burger certifié bœuf Angus 100% naturel ou d’un burger végétarien rehaussé de buns roses! Tu pourras aussi commander un accompagnement de cornichons aussi roses, marinés au Kool-Aid!

D’ailleurs, en plus des profits des burgers, 1 $ par Perroquet IPA vendue sera également remis à la fondation.

À noter que le pain habituel sera disponible sur demande pour ceux qui n'ont pas envie de «voir la vie en rose en octobre».

Rendez-vous dans l'une des 17 succursales La Belle et La Boeuf à Montréal et ses environs