François Legault aurait finalement vendu sa somptueuse maison de 5 millions $ à Outremont

Si vous souhaitiez emménager chez François Legault, c'est trop tard. Mise sur le marché en mars dernier, la résidence montréalaise du premier ministre aurait finalement trouvé preneur, selon le site web de l’agent immobilier derrière la vente de la maison.

• À lire aussi: François Legault vend sa luxueuse maison d’Outremont pour 5 millions

Joseph Montanaro

Le printemps dernier, le premier ministre demandait 4 995 000$ pour sa maison de style victorien, située dans l’arrondissement d’Outremont. Selon La Presse, la résidence aurait toutefois été vendue, la semaine dernière, à un prix inférieur.

Le courtier Joseph Montanaro n’a pas voulu confirmer ou infirmer cette information concernant le prix de vente.

Joseph Montanaro

Construite sur un terrain de 18 000 pieds carrés, la maison comporte de nombreuses fenêtres. Elle compte huit chambres à coucher et cinq salles de bain.

Joseph Montanaro

François Legault et sa conjointe Isabelle Brais avaient acquis cette résidence familiale en 1998. On se doute que c'est à cet endroit que le couple a élevé ses enfants. À en croire la dernière photo, l'un d'eux semble d'ailleurs être un partisan de hockey et des Penguins de Pittsburgh...

Joseph Montanaro

Si vous avez manqué votre chance d’acheter la résidence de vos rêves, le site du courtier immobilier regorge de résidences de luxe dans le même genre, comme une «petite» maison de 30,8 M$ au centre-ville et un manoir à 1,3 M$ en Estrie.