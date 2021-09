Netflix achète le studio de jeu indépendant Night School

Partager







L’offensive jeu vidéo continue chez Netflix. L’entreprise américaine s’est offert le studio de jeu indépendant Night School, qui est à l’origine d’excellents jeux comme Oxenfree et Afterparty.

Dans un communiqué, Sean Krankel, fondateur de Night School Studio, a partagé les aspirations grandissantes du studio à offrir des jeux originaux qui viennent du fond du cœur.

«Netflix offre au cinéma, à la télévision et maintenant aux créateurs de jeux un vaste canevas pour créer et offrir un divertissement de qualité à des millions de personnes. Nos explorations dans le gameplay narratif et le support de Netflix envers les conteurs sont un accord très naturel. C'était comme si les deux équipes étaient arrivées à cette conclusion instinctivement.»

Night School Studio a tout de même tenu à rassurer ses fans que Oxenfree 2 était toujours en développement.

Cette nouvelle acquisition renforce la position et le désir de Netflix dans son offensive gaming. En juillet dernier, le géant du divertissement a engagé un ancien cadre d’Electronic Arts et d’Oculus, Mike Verdu, pour mener le projet. Le but était d’amener des jeux sur la plateforme «au cours de la prochaine année».

En août, Netflix est passé de la parole aux actes, en commençant à expérimenter avec deux titres de Stranger Things sur son application Android. Les jeux mobiles ne sont toutefois disponibles qu’en Pologne et, depuis hier, en Italie et en Espagne.

«Nous continuerons de travailler avec des développeurs du monde entier et de recruter les plus grands talents du secteur pour élaborer une collection de jeux exclusifs destinés aux joueurs de tous les types et de tous les niveaux», a dit Mike Verdu, dans un communiqué. «Comme nos séries et films, ces jeux feront partie de l’abonnement Netflix, sans publicité ni achats intégrés. Restez à l’écoute, d’autres nouvelles sur le sujet arriveront bientôt.»

