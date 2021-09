Spider-Man 2 sera plus «sombre», selon Marvel

Partager







Le VP créatif de Marvel, Bill Rosemann, a donné quelques détails à propos de Spider-Man 2 et Wolverine, lors de son passage au podcast This Week in Marvel.

• À lire aussi: Marvel’s Spider-Man 2 et Marvel's Wolverine: deux surprises annoncées par Insomniac Games [VIDÉO]

C'est Eurogamer qui a d'abord partagé la nouvelle, mercredi matin. «Si le premier jeu Spider-Man était Star Wars, Spider-Man 2 pourrait être notre Empire [Strikes Back]», a partagé Rosemann lors de son intervention. «Ce sera un peu plus sombre.»

Sans donner de détails, Rosemann a aussi mentionné Marvel’s Wolverine, l’autre projet d’Insomniac Games. «Nous finirons par révéler quand le lancement de Wolverine sera prévu» ajoute-t-il. Il invite les fans à visionner à nouveau la bande-annonce, puisqu’elle «regorge de détails et de Easter eggs.»

Après un premier Spider-Man et le spin-off Miles Morales, tous deux acclamés par la critique, la suite d'Insomniac verra Peter et Miles faire équipe pour vaincre Venom. Sa sortie est prévue en 2023 sur PlayStation 5.

À VOIR AUSSI

s

s