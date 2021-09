Un youtubeur américain perd ses moyens en entendant Ginette Reno pour la première fois

Partager







Pas mal tout le monde qui habite au Québec écoute la magistrale captation du concert que Céline Dion a donné sur les plaines d’Abraham au moins une fois par mois.

Par contre, on oublie que, partout ailleurs dans le monde, les pauvres gens ne sont peut-être pas au courant de l'existence de ce spectacle épique.

C’est pourquoi ça nous a apporté beaucoup de bonheur quand nous avons appris que, le mois dernier, le youtubeur américain Derek Reacts avait revisité une des pièces du spectacle pour sa chaîne, où il écoute des choses et réagit à chaud.

Et il n’a pas choisi n'importe laquelle non plus.

Le jeune homme a choisi le numéro de la fin, Un peu plus haut, un peu plus loin, où la diva de Charlemagne est rejointe sur scène par nuls autres que Jean-Pierre Ferland et Ginette Reno.

Bien que Derek ne comprenne aucun mot français et que «Jompierre» ou «Jeannette Reynolds» ne lui soient pas familiers, il a été très touché par la puissance de la pièce signée Ferland.

À plus d’une reprise, il a dû arrêter la vidéo pour prendre le temps de se ressaisir.

«Je crois que je n’ai jamais rien vu comme ça auparavant», a lancé le créateur vidéo. «Tout a changé, côté momentum et émotion, quand Ginette Reno est montée sur scène. C’est devenu une chanson complètement différente.»

Dans les commentaires, plusieurs Québécois remercient l’homme d’avoir donné de la visibilité à une pièce francophone.

Le concert de Céline sur les Plaines avait été donné le 22 août 2008 dans le cadre des festivités entourant le 400e anniversaire de la ville de Québec. Les 250 000 personnes sur place ont eu droit à des apparitions spéciales de Garou, Marc Dupré, Dan Bigras, Mes Aïeux, Zachary Richard et Claude Dubois, entre autres.

