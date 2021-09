[VIDÉO] Un homme capture un alligator avec un bac à ordures

Partager







Un brave Floridien n’a reculé devant rien pour mettre hors d’état de nuire un dangereux reptile qui terrorisait son voisinage.

Le héros du jour se nomme Abdul Gene Malik.

Dans une vidéo virale qui est présentement occupée à faire le tour de la planète, le résident de Mount Dora (40 km au nord-ouest d’Orlando) peut être aperçu en train d’attraper un alligator en se servant d’un gros bac à ordures sur roues comme d’un piège.



Après avoir demandé aux témoins de l’avertir quand la bête serait coincée, l’ancien combattant de l’armée américaine porte le coup de grâce en refermant le couvercle sur la tête de l’alligator.

Selon TMZ, l’animal a ensuite été remis aux autorités.

On présume que Malik ne lui a pas dit «See you later alligator!» au moment de lui faire ses adieux...

