7 restaurants montréalais qui donnent l’impression d’être à Paris

Ahhhh la Ville Lumière! On rêve d’y aller comme Emily in Paris et de se pavaner au Café de Flore, de prendre des photos Instagram à la Maison Rose et de se délecter d’un bon croissant à la Place de L’Estrapade.

Dieu merci, Montréal regorge d’adresses gourmandes qui nous rappellent la capitale française.

Voici donc les top restos qui donnent l’impression d’être à Paris.

Avec son décor à la fois romanesque au style haussmannien, le restaurant Henri Brasserie française de l’Hôtel Birks incarne le chic parisien par excellence. Plusieurs classiques de la gastronomie parisienne composent le menu : bavette de bœuf, tartare de bœuf, cuisse de canard confite, saumon fumé ou encore le plateau de fruits de mer.

1240 Place Phillips Square, Montréal

Durant les beaux temps à Montréal, la terrasse de la Brasserie Le Pois Penché qui longe le boulevard Maisonneuve nous transporte directement sur un boulevard parisien. On se délecte de quoi? De steaks frites, de moules frites, d’une salade niçoise, d’une soupe à l’oignon gratinée... et tout ce qu’il y a de plus français.

1230 boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal

La réputation de l’Express sur la rue Saint-Denis n’est plus à faire. C’est la brasserie française la plus reconnue de Montréal, car on n’y est jamais déçu. Avec ses tables recouvertes de nappes blanches et son long bar, c’est une expédition express à la Ville Lumière. Là aussi, on se régale de plats réconfortants comme l’onglet beurré aux échalotes et frites. Il y a aussi une impressionnante cave à vin avec une sélection d’importations françaises.

3927 rue Saint-Denis, Montréal

Direction Le Plateau. Sur la rue Laurier, se situe le restaurant La Chronique qui offre une cuisine française recherchée et novatrice. Au gré des saisons, le chef propose des plats composés d‘ingrédients du terroir québécois, mais inspirés du savoir-faire de la gastronomie française. En toute finesse, on se laisse tenter par un foie gras poêlé, un ris de veau, un duo de veau de lait, des pétoncles et plus encore.

104 avenue Laurier Ouest, Montréal

L’heure du dîner a sonné (c’est-à-dire, l’heure du souper)! Les Français sont reconnus pour les soupers tardifs et c’est pourquoi le restaurant Léméac propose un menu 22 heures avec entrée et plat au choix pour seulement 30$. Une multitude de spécialités françaises vous sont présentées telles que la soupe de poisson, croustillant de chèvre chaud aux pommes, le boudin maison et sauce au cidre, le demi-poulet de Cornouailles grillé ou encore une cuisse de canard confite. Ça met l’eau à la bouche!

1045 avenue Laurier Ouest, Montréal

Le célèbre chef français Daniel Boulud a choisi Montréal comme une des résidences de l’un de ses nombreux restaurants, soit la Maison Boulud. Situé dans le prestigieux Hôtel Ritz Carlton, c’est l’expérience gastronomique de luxe qui vous y attend. Que ce soit pour le brunch, le lunch ou le souper, le doigté à la française se retrouve dans chaque assiette. Le blogue OpenTable a même classé la terrasse de la Maison boulub parmi les plus belles en Amérique du Nord!

1228 rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Situé dans le charmant quartier d'Outremont, la Croissanterie Figaro réussie à vous transporter en plein coeur d'un bistro français. En été, la magnifique terrasse remplie de fleurs et de plantes est idéale pour s'installer et lire paisiblement. L'intérieur est décoré de manière parfaitement vintage et est digne des meilleurs cafés parisiens. De délicieux sandwichs, des salades, des croissants, des plats plus traditionnels comme des quiches ou encore de sublimes pâtisseries composent le menu.



5200 rue Hutchison, Montréal

