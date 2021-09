Dave Grohl aimerait jouer de la batterie pour ABBA

Partager







Dave Grohl adorerait jouer de la batterie pour ABBA.

Le rockeur a effectivement révélé au micro de BBC News qu'écouter la dernière chanson du groupe suédois, lequel a fait son grand retour avec les morceaux I Still Have Faith In You et Shut Me Down début septembre, l'avait pratiquement ému aux larmes.

«Oh mon dieu, je suis un si grand fan d'ABBA», a confié le chanteur des Foo Fighters.

«Quand j'ai vu qu'ils revenaient et qu'ils allaient sortir un album, j'ai envoyé le lien à 100 personnes différentes puis j'ai écouté leur nouvelle chanson et j'ai pleuré comme un bébé. J'ai pleuré comme un bébé. On n'aurait pas dit que plusieurs s'années s'étaient écoulées...c'est génial, ABBA ne peut pas faire d'erreurs.»

Dave Grohl a également admis qu'il adorerait monter sur scène avec le groupe suédois.

«Je suis prêt à monter sur scène et jouer de la batterie pour eux en un claquement de doigts», a-t-il affirmé.

«Montrez-moi une batterie et je suis disponible. Oui je jouerais volontiers pour ABBA.»

Par ailleurs, Dave a récemment admis qu'il était encore subjugué par le nombre d'artistes avec lesquels il a pu se produire au fil de sa carrière.

Au micro de BBC Radio 6 pour la promotion de son nouveau livre The Storyteller, qui sortira le 5 octobre, le rockeur a confié: «Oh mon dieu, toute ma vie j'ai eu l'impression que ce genre de choses n'arrivait qu'aux autres. C'est comme d'avoir une expérience hors de son corps, je suis encore le petit garçon qui jouait de la guitare sur le sol. Et tout à coup j'ai pu rencontrer Tom Petty, Paul McCartney, Prince et Bowie... à chaque fois que je rencontre ces personnes, je n'arrive pas à croire que ça m'arrive à moi.»

