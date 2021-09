Économisez jusqu’à 60$ sur les montres Samsung Galaxy Watch4

Partager







Samsung offre actuellement un rabais sur ses plus récents modèles de montres intelligentes, sorties le 27 août dernier. Il faudra faire vite, puisque l’offre se termine aujourd’hui.

• À lire aussi: 200$ d’économies sur une télé LG 4K parfaite pour le gaming

• À lire aussi: PS Store: jusqu’à 75% de rabais sur plusieurs gros succès sur PS4 et PS5

Le rabais s’applique sur les deux modèles récents de Samsung: la Watch4 et la Watch4 Classic. Elles combinent à la fois un design épuré et de nombreuses fonctionnalités de suivi d’activité. Elles disposent d'un écran tactile Super AMOLED et sont équipées de moniteurs de fréquence cardiaque électrique et optique, d’un accéléromètre, d’un gyroscope, d’un compas, d’un capteur de lumière ambiante et d’un analyseur d'impédance biologique. La montre est également étanche jusqu'à 5 mètres de profondeur.

Les deux modèles sont compatibles avec Android, et iOS.

L’offre se termine le 30 septembre.

À VOIR AUSSI

s