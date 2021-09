La nouvelle insulaire de l'île de l'amour a été en couple avec un gars d'OD

Partager







Une nouvelle insulaire fera bientôt son entrée dans la villa de Los Cabos et évidemment, on a scruté ses réseaux sociaux afin d’en apprendre plus.

• À lire aussi: L'île de l'amour: Les trois insulaires évincés se confient sur toutes les relations qu'ils ont eu à Los Cabos

• À lire aussi: Un Insulaire se concocte un sandwich pendant que tout le monde braille et ça pourrait avoir détruit son couple

La belle insulaire Marilou qui arrivera bientôt dans la villa aurait été en couple avec un des gars d'OD dans l'ouest.

Monsieur Mesmer Jr en personne. Ou Antoine pour les intimes. La preuve nous parvient directement de leur compte instagram où on peut reconnaître la moitié des Somnifrères grâce à son tatouage dans le haut du dos.

Vous direz bien que n’importe qui peut avoir un tatouage comme celui-ci dans le dos mais le dessin est quand même très spécifique, ce qui nous laisse présager que Marilou et Antoine ont probablement déjà entretenu une relation.

Ce qui reste à savoir, c'est si c'est réellement terminé entre les deux... à moins que Marilou ne soit encore sous le charme de l'hypnotiseur?

Les détails sur leur aventure ensemble n’ont pas encore été dévoilés mais on est prêt à parier que nous allons en entendre parler dans les prochaines semaines à l’émission.

Voici la preuve, observez bien le tatouage du gars dans la vidéo:

Et maintenant, voici Antoine:

Pour ceux qui voudraient rappeler à Marilou que son ex est à OD, ne vous inquiétez pas, elle est au courant...

On saura probablement si on avait raison dès 18h à TVA+.

Mais on pense que oui.

Ne ratez pas nos revues de l'île de l'amour à chaque semaine avec notre collaborateur Danick Martineau:

s

s

Et pour d'autres vidéos sur l'île de l'amour:

s

s