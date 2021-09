Vivez-vous de l'écoanxiété? Répondez à ces sept questions pour le savoir

Partager







Il n’y a pas de diagnostic médical qui permet d’établir que quelqu’un est écoanxieux : ce n’est pas considéré, en soi, comme un trouble de santé mentale. Mais les manifestations concrètes de ce sentiment sont bien réelles.

En voici quelques exemples, que nous a donnés Christina Popescu, qui fait un doctorat en psychologie sociale sur le sujet. Vous reconnaissez-vous là-dedans?

Sept manifestations d'écoanxiété

Vous avez ressenti de l’angoisse ou du stress à l’épicerie en choisissant vos aliments, en raison de leur impact environnemental Laisser couler l’eau du robinet ou de la douche longtemps vous a fait sentir mal Vous avez déjà été indigné de recevoir un cadeau suremballé Vous vous êtes déjà senti triste ou découragé après avoir lu les nouvelles sur l’environnement Après le confinement, vous avez perdu espoir que les choses allaient changer côté environnement Vous vous êtes dit que ça ne servait à rien de poursuivre vos études à cause de l’avenir de la planète Vous avez fait une croix sur l’idée d’avoir des enfants parce que le futur vous parait sombre

Si vous avez répondu «oui» à au moins une de ces questions, vous avez déjà ressenti de l’écoanxiété; et vous êtes loin d’être seul!

Quand faut-il consulter?

Selon la psychologue Inês Lopes, qui étudie le lien entre l’environnement et la psychologie depuis plus de 15 ans, il est normal et valide de ressentir de l’anxiété face aux changements climatiques.

L'une des meilleures façons de lutter contre les effets négatifs que l'écoanxiété nous amène, c'est de s'impliquer pour l'environnement d'une façon qui nous convient et qui nous tient à coeur.

C'est lorsque cette anxiété nous empêche de vaquer à nos occupations normales qu’il faut penser à consulter.

Par exemple, l'écoanxiété peut, comme d’autres formes d’anxiété, entraîner des problèmes persistants, comme :

Inquiétude et rumination intenses

Sentiment d’impuissance et de fatalisme

Anxiété

Insomnie et cauchemars

Crises de panique

Perte de motivation pour les activités quotidiennes

Accentuation des risques d’abus de substances

Perte d’une partie de son identité

Désir de ne pas faire d’enfants

Sentiments de stress, de tristesse, de perte, de culpabilité, de désespoir et de colère

Si c'est votre cas, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l’aide.

Peu de psychologues au Québec nomment l’écoanxiété dans leur offre de services. Mais ils savent reconnaitre et traiter l’anxiété en général, il ne faut donc pas hésiter à consulter si on pense que c’est nécessaire.

