10 cafés qui servent les meilleurs lattés à Montréal

Partager







Avec le temps qui se refroidit, les couleurs des feuilles qui se réchauffent et les journées qui se font de plus en plus courtes, il n’y a rien de mieux que de se réfugier dans une bonne tasse de café latté pour alimenter le cliché automnal.

Bien que l’offre en cafés de troisième génération à Montréal soit assez riche, il est essentiel de savoir repérer les adresses qui excellent dans la confection d’un bon latté.

Ce breuvage à base d’espresso et de lait parfaitement moussé est à l’avant-plan dans ces 10 cafés montréalais. Il s’agit de véritables valeurs sûres.

Pour se délecter devant un bon café cet automne, voici où trouver les 10 meilleurs lattés à Montréal.

Installées dans le cœur du Mile-End, les deux adresses du Café In Gamba excellent dans l’art du latté. Toutes les étapes de préparation sont exécutées avec précision, de l’extraction au latté art. Leur café latté est préparé avec des grains de torréfaction moyenne-foncée pour un goût onctueux et délicieusement chocolaté.

5263 avenue du Parc, Montréal

71 rue Saint-Viateur Est, Montréal

Cette institution sert un des meilleurs lattés à Montréal depuis 2011. Le local est assez petit, mais possède l’emplacement idéal au centre-ville pour aller se chercher un latté de qualité sur le pouce. Les cafés des torréfacteurs canadiens Monogram, 49th Parallel et Rabbit Hole se trouvent dans les moulins.

3418b avenue du Parc, Montréal

Le populaire café-comptoir situé à deux pas du métro Laurier fait maintenant partie des meubles dans le quartier. Les grains dans les moulins changent tous les jours, mais demeurent assez corsés pour offrir un latté tout le temps goûteux et réconfortant. Le Noble a d’ailleurs ouvert une deuxième adresse dans le Mile Ex il y a quelques mois.

430 avenue Laurier E, Montréal

7060 rue Alexandra, Montréal

Ce nouvel établissement de Saint-Henri sert un latté à la pistache absolument décadent. Fabriqué à partir d’une ganache au chocolat blanc et à la pistache, les baristas de l’endroit s’assurent de faire couler l’espresso à la perfection et d’intégrer le lait pour un breuvage ô combien réconfortant.

4450 rue Notre Dame Ouest, Montréal

Ce charmant petit café d’Hochelaga-Maisonneuve a rapidement réussi à se tailler une place de choix dans le quartier. Bien qu’il soit réputé pour ses délicieuses pâtisseries et viennoiseries concoctées sur place, l’endroit sert un café latté qui vaut le détour. C’est en utilisant le café du torréfacteur de Rosemont, Kittel, que les baristas servent un latté équilibré et naturellement sucré.

2009 avenue de la Salle, Montréal

C’est dans Ville-Émard que se trouve le charmant café de quartier Yo & Co Espresso Bar. Ici, c’est comme si l’Italie rencontrait le café troisième génération. Résultat? Un café doux, mais avec du corps. D’ailleurs, aucun extra n’est ajouté à votre boisson si vous optez pour un lait végétal. Ça vaut le coup de l’essayer.

5990 rue Laurendeau, Montréal

Pour une pause caféinée de qualité, il faut se rendre à cette adresse du Petit Laurier. Là-bas, le café est servi sans prétention et met de l’avant le talent de plusieurs torréfacteurs canadiens dont ZAB, Traffic, Lüna, Pop Coffee Works, Escape, Chance Coffee et bien d’autres. Pour une expérience conviviale et chaleureuse, pensez essayer cette charmante adresse.

1546 avenue Laurier Est, Montréal

Un latté au goût prononcé et servi avec les meilleurs grains possibles, c’est le pari que tient le Brûloir. Avec des grains toujours frais, torréfiés de l’autre côté de la rue, une visite dans cet établissement d'Ahuntsic s’impose. Les adeptes de cafés bien corsés y trouveront certainement leur comble.

Labo, 343 Fleury Ouest, Montréal

Le Brûloir, 318 Fleury Ouest, Montréal

Le Petit Brûloir, 8485 boulevard Saint-Laurent, Montréal

Le café de chez Myriade est toujours à la hauteur de sa réputation. L’endroit met de l’avant les grains de 49th Parallel pour un espresso riche qui ne se perd pas dans le lait. Cinq cafés Myriade sont nichés aux quatre coins de la ville. Un arrêt s’impose.

1432 rue Mackay, Montréal

1000 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

4627 rue Saint-Denis, Montréal

28 rue Mont-Royal Ouest, Montréal

347 rue Victoria, Montréal

La file devant ce café du Mile-End parle d’elle-même. Si vous aimez les cafés italiens bien corsés, vous serez ravis devant un latté du Café Olimpico. L’endroit vibre d’adeptes de café et est ouvert jusqu’à très tard afin d’assouvir n’importe quels désirs.

419 rue Saint-Vincent, Montréal

120 rue Saint-Viateur, Montréal

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s