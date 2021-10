Sony officialise l’acquisition de Bluepoint Games

Partager







Bluepoint Games fait officiellement partie de la famille grandissante de Sony. Ce n’est pas vraiment une surprise, puisque le géant japonais avait accidentellement annoncé la nouvelle sur Twitter en juin dernier, avant d’effacer sa publication.

L'annonce a été partagé jeudi sur le blogue de Sony. Le studio texan est derrière d’excellents remakes et remasters tels que Demon’s Souls et Shadow of the Colossus, mais aussi plusieurs remasters sortis sur les consoles de générations précédentes.

De toute évidence, Bluepoint Games s’est spécialisé au fil des ans à faire revivre des classiques du jeu vidéo.Il ne serait donc pas étonnant de voir plus d’anciennes franchises revenir à la vie grâce aux ressources supplémentaires de Sony.

Le studio a toutefois fait savoir, dans un communiqué remis à IGN, que son ambition ne s’arrêtait pas là. «Pour notre prochain projet, nous travaillons sur du contenu original. Nous ne pouvons pas parler de ce que c'est, mais c'est la prochaine étape de notre évolution.»

Depuis le début de l’année, Sony a joint quelques studios à son groupe: Housemarque, responsable de Returnal, Firesprite, qui nous a donné The Playroom et Nixxes Software, spécialisé en portage de jeux.

Il sera donc intéressant de voir ce que Sony réservera aux joueurs nostalgiques dans les prochaines années.

