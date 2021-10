Steam Next Fest: des centaines de démos à essayer pendant 7 jours

Partager







Du 1er au 7 octobre, les gamers pourront célébrer les jeux indépendants à venir lors du Steam Next Fest, Steam Néo Fest en français, qui se déroulera en ligne.

Au menu, des centaines de démos à essayer, des émissions en direct à regarder, des entretiens avec les équipes de développement et de nouveaux titres à venir! Parmi ceux-ci, on retrouvera une très grande variété de jeux indépendants, comme Starship Troopers - Terran Command, QFIELD, Blackwind et plus encore.

Les célébrations du Steam Néo Fest débutent le 1er octobre à 13h, heure de l’Est et se terminent le 7 octobre prochain. Un événement à ne pas manquer!

Pour consulter la programmation du festival et voir la liste des démos à essayer, rendez-vous sur le site de Steam.

